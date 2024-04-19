Bursa Gürsu'da Başkan Işık'a ziyaretçi akını

Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, makamında vatandaşları ağırlayarak hayırlı olsun dileklerini kabul ediyor. İl ve ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üye ve temsilcilerini, esnafları ve vatandaşları karşılayan Başkan Işık, yeni dönemde Gürsu için yapacaklarını paylaşıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, başkanlık makamının kapılarını, kendisine tebrik dileklerini iletmek isteyen vatandaşlara açtı.

Başkan Işık, her kesimden misafirini sabahın erken saatlerinden itibaren ağırlıyor. Vatandaşlarla görüşerek, talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Işık, halk tarafından kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi ve sıkıntıların giderilmesi için hemen talimat veriyor.

Üçüncü dönemine başlamanın heyecanını yaşadığını belirten Başkan Işık, “Gürsu içinden ve dışından birçok misafiri ağırlıyoruz. Her gelenin isteğini dinliyoruz. İstek ve şikayetleri bir yandan değerlendirmeye alıyoruz. Nezaketle buraya gelen tüm misafirlerime teşekkür ediyorum” dedi.