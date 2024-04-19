Bursa'da ziraat mühendislerine 'kontrol görevlisi' eğitimi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ilçe müdürlüklerinde görev alan ziraat mühendislerine yönelik bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Türkiye'de bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili iş ve işlemler 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülüyor.

Bu kapsamda ilgili yönetmelik gereği, İlçe Müdürlüklerinde görev alan Ziraat Mühendislerine yönelik bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi düzenlendi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan'ın açılış konuşmasının ardından eğitim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi D. Kaya Şimşek tarafından verildi.

Eğitimde; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili yürürlükte olan mevzuatlar, Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sisteminin (BKÜTS) kullanımı ile gerek fiziki gerekse sistem üzerinden yapılacak denetimler ve denetim esnasında dikkat edilecek hususlar ile kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri, sorumlulukları, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme yapıldı.