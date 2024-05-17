Bursa'da sosyal belediyeciliğin adresi Yenişehir

Yenişehir Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere her gün ücretsiz erzak, sıcak yemek ve ekmek yardımı yapıyor.BURSA (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Yenişehir Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Yenişehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine erzak yardımının yanısıra yüzlerce kişiye haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştırıyor. Ayrıca, yaklaşık 200 kişiye de YESAŞ'tan ücretsiz ekmek dağıtıyor. Engelli bireylerin de ihtiyaçlarına yanıt veren Yenişehir Belediyesi, başta tekerlekli sandalye olmak üzere en hayati araç gereçleri de özel gereksinimli bireylere sağlıyor. Ayrıca Yenişehir’de ihtiyaç sahibi olmaksızın her yeni doğan bebeğin, ‘hoş geldin bebek’ çantası da Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından gönderiliyor.

YENİŞEHİR’İN REFAH SEVİYESİ DE ARTACAK

Yenişehir’de sosyal belediyecilik adına her türlü yardımın devam edeceğini söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. Gelecekte de bu hizmetimiz devam edecek. Ancak, bizim asıl görevimiz, Yenişehirli vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik düzeyini artıracak adımlar atmak. Yenişehir’deki vatandaşlarımızın refah seviyesini artırarak, hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan devam ettirmelerini sağlamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek istiyoruz. Yenişehir’de kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Yardıma muhtaç tüm vatandaşlarımızın Yenişehir Belediyesi olarak destekçisi olacağız” dedi.