Keşan Kadın Girişimciler Komitesinden Gümülcine ziyaretleri

Keşan KGK (Kadın Girişimciler Komitesi) 16 Mayıs 2024 Çarşamba günü Yunanistan/Gümülcine’de kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan KGK Heyeti kapsamında TOBB (Tükiye Odalar ve Borsalar Birliği) Edirne KGK Başkan Yardımcısı Emine Günay, TOBB Edirne KGK Üyeleri; Seyhan Kayahan, Eylem Ezerçe,Keşan KGK Üyeleri; Sevgi Özgünay, Gözde Gökçen Karaman, Şenay Bayır, Ayşe Saz, Serap Totu, Nazife Gündoğdu, Fatma Aybüke Göl, Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu ziyaretlere katılım sağladı. Yunanistan/Gümülcine’de girişimcilik, sosyal-toplumsal projeler ve işbirlikleri ile ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Gümülcine’de yapılan kurum ve kuruluş ziyaretleri sonrasında TOBB Edirne KGK Başkan Yardımcısı Emine Günay düşüncelerini aktardı: “Keşan KGK Heyeti olarak 16 Mayıs 2024 Çarşamba günü Yunanistan/Gümülcine’de birçok ziyaret gerçekleştirdik. İlk olarak T.C. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal’ı ziyaret ederek Keşan Kadın Girişimciler tarafından yapılan eğitim çalışmaları, sosyal farkındalıklar ve toplumsal projelerimiz ile ilgili detaylı bilgiler verdik. Keşan ve Gümülcine arasında yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüşmelerde bulunup, her iki bölgede beraber yapılacak faaliyetleri değerlendirdik.

Ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ve Kadın Kolları Başkanı Aslı Ali’yi ziyaret ettik. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında bölgemizdeki kadınların ve gençlerin mesleki alanlarda gelişmesini, istihdama doğrudan etki etmesini ve ekonomik anlamda gelir elde etmelerini sağlayacak çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet’i ziyarette bulunarak Gümülcine’de uygulanan mesleki eğitim sistemleri içerisinde gerçekleştirilen uygulama alanları ve bölümleri yerinde inceleyerek bilgiler edindik.

Keşan KGK Heyeti olarak yaptığımız ziyaretlerde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda;bölgemiz Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ve Gümülcine’de karşılıklı olarak bilgi alışverişini desteklemek,uygulanan mesleki eğitimleri geliştirmek, kadınların ve gençlerin ekonomide daha çok rol almasını sağlamak adına çalışmalar planladık.Gümülcine’de edindiğimiz bilgiler doğrultusundaher iki bölgemizde girişimcilik, sosyal ve toplumsal alanlarda faaliyetler geliştirerek yeni projelere imza atacağız. Gümülcine’de bizleri ağırlayan ve değerli bilgiler aktarantüm kurum ve kuruluşlara Keşan KGK heyeti adına teşekkür ederim” dedi.