Play-Off heyecanı Manisa'da sürecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) play-off çeyrek finali ilk maçında Beşiktaş Emlakjet’e 92-74 mağlup oldu. Serinin 2’nci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacakMANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) play-off heyecanı başladı. Potanın Tarzanları da play-off çeyrek finali ilk maçında Beşiktaş Emlakjet ile Akatlar Arena’da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de takip etti. Karşılaşmada ilk periyot karşılıklı sayılarla geçildi.

Fatts Russell ve Pako Cruz ile hücumda skor üreten yeşil-beyazlı takım, ilk periyodu 20-18 geride kapattı. İkinci periyot da yakın sayılarla geçilirken soyunma odasına 45-40’lık skorla Beşiktaş Emlakjet’in üstünlüğü ile gidildi. Devre arasının ardından tecrübeli ismi James Anderson ile skora ortak olan Manisa BBSK, final periyoduna 69-62 geride girdi. Final periyodunun ilk dakikalarında Emanuel Terry ile pota altından sayılar bulan yeşil-beyazlı takım, rakibinin 12-0’lık serisine yanıt veremeyince mücadeleden 92-74’lük skorla mağlup ayrıldı. Pako Cruz ise aldığı iki sportmenlik dışı faul sonrasında 3’üncü periyotta oyun dışı kaldı.

James Anderson 3 sayı çizgisinin gerisinden 5’te 4 gibi yüksek bir yüzde yakalarken attığı 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Fatts Russell 14 sayı, 4 asist, Pako Cruz 12 sayı, 5 asist, Emanuel Terry 11 sayı, Mustafa Baki Görür 8 sayı, Dorukhan Engindeniz 5 sayı, Ege Arar 4 sayı, Barış Çağan Özkan ve Sinan Sağlam da 2’şer sayı ile maçı tamamladı.

İKİNCİ MAÇ MANİSA’DA

Süper Lig’deki ikinci sezonunda play-off oynama başarısı gösteren Manisa BBSK, Beşiktaş Emlakjet’i 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Muradiye Spor Salonu’nda konuk edecek. Yeşil-beyazlı takımın kazanması durumunda seri üçüncü maça uzayacak.