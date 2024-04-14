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1 yılda 105 bin siber saldırı engellendi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Güvenlik İstatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu 10 yılda 330 bin, 2023 yılında 105 bin siber saldırı engellendi

TEKNOLOJİ 14.04.2024, 11:35
1 yılda 105 bin siber saldırı engellendi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Güvenlik İstatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 10 yılda 330 bin, 2023 yılında 105 bin siber saldırı engellendi.ANKARA (İGFA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOMun ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek, siber tehditleri önlem amacıyla faaliyetler yürüttüğünü belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber olaylara müdahalede ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması amacıyla önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, kritik sektörlerde, SOME ile kurumlar bünyesinde Kurumsal SOMEler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillenmesinin sağlandığını işaret ederek, 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet Kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir dedi.

OLTALAMA SALDIRISI İLE KULLANICI BİLGİLERİNE ERİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bakan Uraloğlu, internetin gündelik hayatın bir vazgeçilmezi olduğunu, mobil cihazlar sayesinde her an her yerde internete ulaşımın insan hayatına büyük kolaylıklar getirdiğini söyledi. Uraloğlu, internet ile birlikte gelen Siber Saldırılar ile normal yollarla elde edilemeyecek bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığını, internetin ilk yıllarından bu yana günümüze kadar varlığını devam ettiren Oltalama saldırılarının internet kullanıcılarına ciddi zararlar verme potansiyelinin olduğunun altını çizdi. Oltalama saldırılarının kullanıcılara yanıltıcı e posta veya web siteleri aracılığıyla farklı şekillerde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, Ülkemizin maruz kaldığı ortalama saldırıları E-Posta ile, İnternet tarayıcılarındaki aramalar ile, Sosyal medyada paylaşımları ile, Kısa mesaj ile, Telefon aramaları ile, yapılmaktadır diye konuştu.

2023 YILINDA 105 BİN ZARARLI BAĞLANTI ENGELLENDİ  
Sürdürülen çalışmalar ile ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zaafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınmasının amaçlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, USOM çalışmaları kapsamında, Oltalama, Bankacılık Oltalama, Zararlı Yazılım ve Siber Saldırı başlıkları altında 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişim engeli getirildiğinin altını çizdi. Her geçen yıl artarak devam eden bu saldırılar karşısında önlemlerin hızlı bir şekilde alındığını dile getiren Uraloğlu, "Her geçen yıl giderek artan Oltalama Saldırıları sayısı 2022 yılında 72 bin 209 iken 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. USOM tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ KURUMLARA 5 BİN 107 ADET RESMİ BİLDİRİM YAPILDI  
Oltalama saldırılarında kullanılan zararlı adreslerin yurt içi kaynaklı olduğunun tespit edilmesi halinde ise elde edilen tüm bilgi ve belgelerin vakit kaybetmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ilettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, USOM tarafından ayrıca siber güvenlik bildirimleri ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önemlerin alınmasının sağlandığını kaydetti. 2015 yılında başlatılan çalışmalarda toplamda 67 bin 710 adet resmi bildirim yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, 2024 Mart ayı sonu itibariyle 5 bin 107 adet resmi bildirim yapıldığını söyledi.

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