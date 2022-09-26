TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nde

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvası finalinde Almanya’nın NINERS Chemnitz takımını 82-78 mağlup ederek BCL 2022-2023 sezonuna adını yazdırdı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’de gerçekleştirilen FIBA Basketball Champions League (BCL) 2022-2023 sezonu ön eleme turnuvasının finalinde Almanya’nın NINERS Chemnitz takımıyla karşı karşıya geldi. Boris Trajkovski Sports Centre’da oynanan maça Berk Uğurlu, Rob Gray, Berke Büyüktuncel, Emre Tanışan, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Boubacar’ın serbest atışlarıyla buldu. Savunmada agresif olan Bursa ekibi, Berke Büyüktuncel ve Rob Gray’in sayılarıyla maçın başında skoru 9-2 yaptı. Emre Tanışan, Boubacar Toure ve Tyler Ennis ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, Suleiman Braimoh, Boubacar Toure ve Rob Gray’in basketleriyle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18.

İlk periyodu 30-22 önde kapatan TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci çeyreğin başında rakibe 7-2’lik seri verince 11.30’da fark 3’e (32-29) indi. Tyler Ennis’in basketi sonrası Chemnitz sayılarına Berk Uğurlu ve Cecil Williams ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, Rob Gray’in üçlüğü sonrası Boubacar Toure’nin orta mesafeli basketiyle 16.30’da farkı yeniden 10 sayıya (47-37) yükseltti. Rob Gray’in elinden bir üçlük daha bulan TOFAŞ, soyunma odasına 50-44 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe 6-0 ile başlayan NINERS Chemnitz, 21.46’da skoru 50-50 eşitledi. TOFAŞ, bu seriye Suleiman Braimoh’un serbest atış sayısıyla son verse de Almanya temsilcisi üst üste bulduğu üçlüklerle 24.30’da 53-56 öne geçti. Maçın 28. dakikasında 10 sayılık (53-63) farkı yakalayan NINERS Chemnitz karşısında Emre Tanışan’ın üçlüğü sonrası Tyler Ennis’in basketiyle skoru 58-63 yapan TOFAŞ, son çeyreğe 58-65 geride girdi.

Dördüncü çeyreğe Suleiman Braimoh ve Tyler Ennis’in serbest atış sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Emre Tanışan’ın üç sayılık basketiyle 32. dakikada farkı 1’e çekti: 64-65. Suleiman Braimoh ve Emre Tanışan’ın sayılarıyla takibini sürdüren Mavi Yeşilliler, Rob Gray’in üç sayılık basketiyle son 5 dakikaya girerken 71-69 yeniden öne geçti. Bursa temsilcisi, Rob Gray’in turnike basketiyle 4 sayılık farkı (73-69) yakalasa da NINERS Chemnitz bitime 2.29 kala skoru bir kez daha eşitledi: 74-74. TOFAŞ, faul atışlarını Rob Gray ile değerlendirerek bitime 1.48 kala 78-74 öne geçerken, Alman ekibi bitime 58 saniye kala durumu 78-78 yaptı. Mola dönüşü serbest atış çizgisinden Boubacar Toure ile 2’de 2 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Suleiman Braimoh’un blokuyla rakibi önce durdu ardından Rob Gray’in turnike basketiyle parkeden 82-78 galip ayrıldı.

Chemnitz karşısında TOFAŞ’ta Rob Gray 26 sayı-7 ribaund-2 asist ile en skorer ismi olurken; Boubacar Toure 17 sayı-14 ribaund-1 asist-2 blok ile double-double yaparak maçın kahramanlarından oldu. Emre Tanışan’ın 14 sayı ile oynadığı karşılaşmada Tyler Ennis ise 10 sayı-2 ribaund-4 asist ile katkı verdi.

Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi yeni sezonuna katılmaya hak kazanan TOFAŞ, 2022-2023 BCL normal sezonunda Fransız temsilcisi SIG Strasbourg, Macaristan temsilcisi Falco Szombathely, İspanya temsilcisi UCAM Murcia’nın yer aldığı A Grubu’na adını yazdırdı. Bursa temsilcisi, A Grubu’ndaki ilk maçını 4 Ekim Salı günü deplasmanda UCAM Murcia ile oynayacak.