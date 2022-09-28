Potanın Tarzanları Ege derbisine hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) ilk maçında Ege derbisinde Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Potanın Tarzanları hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.MANİSA (İGFA) - 2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı.

1 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından da yayınlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor da Süper Lig’deki ilk maçında deplasmanda ligin önemli takımlarından Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Yoğun tempoda geçen hazırlık döneminde tarihinde ilk defa mücadele edeceği Süper Lig’e sıkı bir şekilde hazırlanan yeşil-beyazlı ekipte hedef sezona iyi bir başlangıç yapmak. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig’deki maratonuna Ege derbisi ile başlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak derbi mücadelesi beIN Sports ekranlarından da yayınlanacak.