İzmit’in Perileri galibiyet serisini sürdürüyor

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda HDI Yalova VIP’yi 61-71 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig’in zirve mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, HDI Yalova VIP ile deplasmanda karşılaştı. Ligde oynadığı son 11 maçını kazanan İzmit’in Perileri, HDI Yalova VIP’i de mağlup ederek galibiyet serinin 12 maça çıkardı

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 24-20 devreyi de 36-35 önce kapattı. Üçüncü çeyrekte de oyun üstünlüğü koruyan İzmit’in Perileri son çeyreğe 54-46 önce girerken maçı da 71-61 kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

İzmit’in Perileri’ni Yalova deplasmanında da yalnız bırakmayarak maçı tribünden takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maç sonrası soyunma odasına giderek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. İzmit Belediyespor bir sonraki maçında 18 Şubat Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda Kırklareli Basketbol’u ağırlayacak.