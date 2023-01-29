İzmit’in 'Peri' masalı sürüyor: 78-59

Ligde oynadığı son 10 maçı kazanan ve şampiyonluk mücadelesini sürdüren İzmit Belediyespor, sahasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ekibini de 78-59’luk skorla geçerek seriyi 11 maça çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) oynadığı son 10 maçı kazanarak müthiş bir performans ortaya koyan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 21. haftanın açılış mücadelesinde Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ekibini konuk etti. Çekişmeli geçen ilk iki periyodun sonunda taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk yarı 27-27’lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da iki takımın kıran kırana mücadelesine sahne olurken, taraftarının da desteğini arkasına alan İzmit Belediyespor son çeyrekte oyuna daha hakim oldu ve mücadeleden de 78-59’luk skorla galip ayrılmasını bildi.

Bu maçla galibiyet serisini 11 maça çıkaran İzmit’in Perileri, zirve mücadelesini sürdürdü. Temsilcimiz bir sonraki maçını, 0 Şubat Cumartesi günü deplasmanda HDI Sigorta Yalova VIP karşısında oynayacak.