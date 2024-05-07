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İsmail Kartal: "Sorumluluk bana aittir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu

SPOR 07.05.2024, 09:19
İsmail Kartal: "Sorumluluk bana aittir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.KONYA (İGFA) - Fenerbahçe deplasmanda deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor mücadelesinden 1 puanla döndü. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, “Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık. Ama yine de ilk devre birkaç tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişikliklerle daha baskılı, daha rakibe önde yakın oynayarak ve oyunumuzu daha etkinleştirerek bir an önce gol atıp, maçı kazanmayı hedefliyorduk. Sonuçta pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar hepsi ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sonuçta rakibe hiç pozisyon vermeden sadece bir gol bulamadık. Buradaki sorumluluk bana aittir. Bir kez daha söylüyorum; oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptı. 7-8 tane 0 çok net pozisyona girdik. Sadece golü bulamadık, değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Sonuçta böyle bir şeyi beklemiyorduk. Biz buradan üç puanı alıp yolumuza devam etmeyi hedeflemiştik. Oyuncularım bunu sahada yerine getirdiler. Sadece golü bulamadık. Sonuçta yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Ümitle ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak hala şansımız devam ettiği sürece biz son maça kadar da elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi.

Tecrübeli teknik adam, “Bu akşam buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı ve neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Bu akşam oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sadece bir golü bulamadık. Buradaki bütün sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

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