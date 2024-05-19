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Gençlik Bayramı'nda çocuklar da doyasıya eğlendi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kentte coşkuyla kutlanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarda çocuklar da unutulmadı Gürçeşme Yerleşkesi’nde düzenlenen şenlikte çocuklar neşe dolu anlar yaşadı

YAŞAM 19.05.2024, 12:00
Gençlik Bayramı'nda çocuklar da doyasıya eğlendi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kentte coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarda çocuklar da unutulmadı. Gürçeşme Yerleşkesi’nde düzenlenen şenlikte çocuklar neşe dolu anlar yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu kutlanıyor. 19 Mayıs coşkusunu toplumun her kesimine yaymak için hazırlanan programlarda çocuklar da unutulmadı.   İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD) ile birlikte Gürçeşme Yerleşkesi’nde çocuklar için şenlik düzenledi. 

Neşeli bir gün geçirdiler Alana gelen çocuklar açık alan atölyeleri ve etkinlikler ile keyifli bir gün geçirdi. Sosis balon katlama, yüz boyama, bez kalem kutusu boyama, Çarkı Çevir Hakkını Bil,  Kuklalar Canlanıyor Masal Anlatımı, Peçekuça Çocuklar ile Beden Ritmi Atölyesi, Kostümlerle Birlikte İnteraktif Hikaye Anlatımı ve Canlandırması, İnteraktif Clown Show atölyeleri büyük ilgi gördü. Şişme oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar jonglör gösterisini soluksuz izledi.  Ayrıca sahne gösterileri de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Sihirbaz ve  pantomim ile  Ada Gösteri Topluluğu,  Bubble Show ve Şubadap gösterileri çok sevildi. 

“Büyük bir aileyiz” 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları mutluk etmek için şenlik düzenlediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyolog Gülşah Karadoğan, “Kentin farklı noktalarından çocuklarımız burada.  Onları burada eğlenirken görmek bize mutluluk verdi. Tüm ekibimizle birlikte olanca gücümüzle İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çocuklarımıza hizmet veriyoruz.  Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz büyük bir aileyiz” dedi. 

Aileler de çocuklar da çok mutlu Programa çocuğunu getiren Kıymet Tuncer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a bu güzel etkinlik için teşekkür etti. Veli Zehra Doğan da “Çocuklarımızın sosyal kültürel gelişimi için destek olan  İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Çocuklarımız çok eğlendi” dedi. Necla Çakar ise, “Oğlumu getirdim. Çok güzel bir etkinlik, çocuklarımız çok eğleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sık sık düzenlediği bu tür etkinlikler harika” dedi. 
Alanda keyifli bir gün geçiren Elif Duru ise sihirbaz gösterisinin çok güzel olduğunu ve tüm gün oynadığını belirtirken, Açelya Vatan ise, “Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Sportif etkinlikler vardı, şişme oyuncaklarda zıpladım. Harika bir gün geçirdim” diye konuştu. 
Doya doya eğlenen çocuklardan Hira Demir, “19 Mayıs’ta hem gençler hem çocuklar için böyle etkinlikler düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Birbirinden güzel etkinliklere katıldık, eğlenceli alanlar vardı. Çok mutlu olduk” diye konuştu.
Eğlenmek amacıyla ailesiyle birlikte alana gelen Mehmet Ali Sürer, “Günümüz çok iyi geçiyor. Balonlarla oynadık, şişme oyuncaklarda keyifli vakit geçirdik.  Belediyeye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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