Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 20. Hafta sonuçları
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 20 Hafta maçları tamamlandı
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 20. Hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 23, 24 ve 25 Mart tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Anadolu Üniversitesi - Aksaray Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa karşılaşmaları TRT Spor Yıldız’dan diğer üç maç ise THF Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.
Kadınlar Süper Ligi 21. Hafta karşılaşmaları 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
KADINLAR SÜPER LİGİ 20. HAFTA SONUÇLARI:
İzmir BBSK 31-36 Kastamonu Bld.
Anadolu Üniversitesi 38-29 Aksaray Bld.
Konyaaltı Bld. 32-29 Bursa BBSK
Yalıkavakspor 29-26 Üsküdar Bld.
Yenimahalle Bld. 41-36 Tekirdağ Süleymanpaşa
KADINLAR SÜPER LİGİ 21. HAFTA PROGRAMI:
21.04.2024 / 14:00 / THF TV Youtube
Bursa BBSK - Yalıkavakspor
21.04.2024 / 14:00 / THF TV Youtube
Aksaray Bld. - Görele Bld.
21.04.2024 / 15:00/ THF TV Youtube
Tekirdağ Süleymanpaşa - Anadolu Üniversitesi
21.04.2024 / 16:00 / THF TV Youtube
Üsküdar Bld. - Yenimahalle Bld.
22.04.2024 / 16:00 / TRT Spor Yıldız
Kastamonu Bld. - Konyaaltı Bld.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13