Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Kocaeli’de düzenlendi

Türkiye’de ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen Görme Engelliler Kulüplerarası Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birincilik Kayseri'nin oldu.KOCAELİ (İGFA) - 15 -18 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonunda 5 tur düzenlenen Görme Engelliler Kulüplerarası Türkiye Satranç Şampiyonası Kocaeli’de düzenlendi.

Trabzon, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Denizli, Samsun, Ankara ve Kayseri illerinden gelen kafilelerden toplamda 109 kişi misafir edilmiş olup, 9 takım ve 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada çekişmeli anlar yaşandı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYA

Şampiyonada, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili Mustafa Kandemir, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından verildi.

Turnuvanın son günü 5. tur bitiminde gerçekleşen ödül töreninde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir; Türkiye'nin 9 ilinden 72 sporcunun katıldığı ilk kez düzenlenen organizasyonda başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese federasyon adına teşekkür etti.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, gençleri spora yönelterek teşvik ettiklerini ve bu alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye’de ilk defa gerçekleşen Görme Engelliler Kulüplerarası Satranç Şampiyonasına; Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Samsun Ayvacık Engelsiz Spor Kulübü Derneği, Yukatel Denizli GESK, İstanbul Engelsiz Akademi Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Çanakkale Altı Nokta Körler Spor Kulübü, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği takımları katıldı.