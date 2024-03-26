Edirne Amatör Liglerde haftanın sonuçları
Süper Amatör ve 1 Amatör Lig maçları bu hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi
Süper Amatör ve 1. Amatör Lig maçları bu hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Lig’de mücadele eden Keşan takımlarının gruplarında oynanan ligin son haftasındaki maçların sonuçları ve puan durumları şöyle;
EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU
Karaağaç Karlıovaspor-Karaağaç Ardaspor: 3-0 (Hükmen)
Enez Belediyespor-Yıldırım Gençlerbirliği : 3-0 (Hükmen)
Keşan İdmanyurdu-Osmanlıspor: 0-4
PUAN DURUMU
Bu puan durumu ile Edirne Genç Aslanlarspor ile Osmanlıspor Play-Off’a kalan takımlar oldu.
EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU
Edirne Çarşıspor-Anafartalarapor: 0-3 (Hükmen)
Yeni İmartespor-Lalapaşaspor: 4-4
Subaşıspor-Edirne Mega Genç: 1-2
PUAN DURUMU
Bu puan durumu Edirne Mega Genç ile İpsalaspor Play-Off’a kalan takımlar oldu.
EDİRNE 1.AMATÖR LİG B GRUBU
Kırcasalihspor-Yenikarpuzluspor: 3-0 (Hükmen)
Havsaspor-Küplü Halk Oyuınlarıspor: 3-0 (Hükmen)
Aşçıoğlu Gençlikspor-Keşan 1984 Kültürspor: 4-1
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13