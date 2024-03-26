Edirne Amatör Liglerde haftanın sonuçları

Süper Amatör ve 1. Amatör Lig maçları bu hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Lig’de mücadele eden Keşan takımlarının gruplarında oynanan ligin son haftasındaki maçların sonuçları ve puan durumları şöyle;

EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU

Karaağaç Karlıovaspor-Karaağaç Ardaspor: 3-0 (Hükmen)

Enez Belediyespor-Yıldırım Gençlerbirliği : 3-0 (Hükmen)

Keşan İdmanyurdu-Osmanlıspor: 0-4

PUAN DURUMU

Bu puan durumu ile Edirne Genç Aslanlarspor ile Osmanlıspor Play-Off’a kalan takımlar oldu.

EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU

Edirne Çarşıspor-Anafartalarapor: 0-3 (Hükmen)

Yeni İmartespor-Lalapaşaspor: 4-4

Subaşıspor-Edirne Mega Genç: 1-2

PUAN DURUMU

Bu puan durumu Edirne Mega Genç ile İpsalaspor Play-Off’a kalan takımlar oldu.

EDİRNE 1.AMATÖR LİG B GRUBU

Kırcasalihspor-Yenikarpuzluspor: 3-0 (Hükmen)

Havsaspor-Küplü Halk Oyuınlarıspor: 3-0 (Hükmen)

Aşçıoğlu Gençlikspor-Keşan 1984 Kültürspor: 4-1

PUAN DURUMU