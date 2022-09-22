Dörtlü turnuvanın birincisi Milas Belediyespor

2 Ekim’de başlayacak olan TVF Alpaslan Endüstri 1. Lig voleybol müsabakası öncesi Alanya’da düzenlenen turnuvaya katılan Muğla temsilcisi Milas Belediyespor, turnuva 1.’si oldu.MUĞLA (İGFA)- Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig ekibi Milas Belediyespor, Alanya Belediyespor’un ev sahipliğinde Antalya Alanya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 takımın katıldığı hazırlık turnuvasında 3’te 3 yaparak 1. oldu.

16-18 Eylül tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilen turnuvaya; Alanya Belediyespor, Anadolu Voleybol Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü(Aydın BBSK) ve Muğla temsilcisi Milas Belediyespor katıldı.

Milas Belediyespor, 16 Eylül’de Anadolu Voleybol SK karşısında oynadığı ilk müsabakada 3-0’lık galibiyet elde etti.

Turnuvanın 2. gününde ise rakibi Aydın BBSK’yı 3-0’lık skorla mağlup eden Milas Belediyespor, hazırlık turnuvasının son gününde ise Alanya Belediyespor karşılaşmasını 3-2’lik skorla kazandı.

Milas Belediyespor'un 2022-2023 voleybol sezonu Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu 1. Hafta müsabakaları kapsamında 2 Ekim Pazar günü Ürgüpspor’a konuk olacağı öğrenildi.