Bursa Osmangazi'de kazanan dostluk ve kardeşlik oldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisini düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada Özel Kalem/Güvenlik Müdürlüğü karması şampiyonluk sevincini yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personelin moral ve motivasyonunu artırmak, müdürlükler arasındaki dayanışma gücünü yükseltmek için düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası, final maçı ve kupa töreniyle sona erdi.

Altınova Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın finalinde Özel Kalem/Güvenlik Müdürlüğü karması ile Yapı Kontrol/Koordinasyon Müdürlüğü karması karşı karşıya geldi.

Çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmayarak saha kenarında yerlerini alan belediye personelinin yoğun tezahüratları eşliğinde başlayan final karşılaşması santradan bitiş düdüğüne kadar büyük heyecana sahne oldu.

Özel Kalem/Güvenlik Müdürlüğü baştan sona çekişmeli geçen karşılaşma sonunda rakibini 3-2 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın ikincisi Yapı Kontrol/Koordinasyon Müdürlüğü karması olurken, üçüncü Osmangazi Personel A.Ş., dördüncü ise Tesisler Müdürlüğü oldu. Turnuvada Tesisler Müdürlüğü takımında mücadele eden Burak Vural Sesli, attığı 19 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Final ve yarı final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Albayrak ve Beytullah Seferler ile birlikte Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Osman Salım ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hasine Ardalı takdim etti.