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BGL Final Grubu 10. Hafta: Bursaspor YB Holding 89-101 Tofaş

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu’ndaki son maçında Bursaspor YB Holding’i 89-101’lik skorla mağlup ederek B Grubu’nu 4 sırada tamamladı ve play-off çeyrek finalinde A Grubu lideri Anadolu Efes ile eşleşti

SPOR 23.03.2024, 15:21
BGL Final Grubu 10. Hafta: Bursaspor YB Holding 89-101 Tofaş

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu’ndaki son maçında Bursaspor YB Holding’i 89-101’lik skorla mağlup ederek B Grubu’nu 4. sırada tamamladı ve play-off çeyrek finalinde A Grubu lideri Anadolu Efes ile eşleşti.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2023-2024 sezonu Final Grubu 10. ve son haftasında TOFAŞ, Bursaspor YB Holding ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Ruşen Mutlusoy, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Cem Küçüközkan ile buldu. Evren Demirci, Ömer Alp Engin ve Cem Küçüközkan’ın sayılarıyla 3.30’da 10-11 öne geçen TOFAŞ, rakip sayılarına Emirhan Serbest, Ömer Alp Engin ve Cem Küçüközkan ile karşılık vererek ilk periyodu 23-29 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Ömer Alp Engin’in basketiyle başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Ömer Alp Engin, Evren Demirci ve Cem Küçüközkan’ın elinden bulduğu sayılarla 12.20’de 8 sayılık farkı (28-36) yakalarken, bu bölümde 8-0’lık seri yakalayan ev sahibi takım skoru 36-36 eşitledi. Bu seriyi Enes Akman’ın orta mesafeli basketiyle sonlandıran Mavi Yeşiilli takım, Batu Eryurtlu’nun üçlüğü sonrası (38-43) rakibine bu kez de 9-0’lık seri verdi ve 17.40’ta skor 47-43’e taşındı. Ömer Alp Engin, Enes Akman ve Can Çevikel’in basketleriyle çeyrek sonunda farkı çift hanelere (49-59) çıkaran TOFAŞ, soyunma odasına 51-59 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Berk Can Akın’ın üçlüğüyle başlayan Bursaspor karşısında Cem Küçüközkan, Ömer Alp Engin ve Efe Postel ile sayılar bulan TOFAŞ BGL Takımı, Efe Postel, Batu Eryurtlu, Ömer Alp Engin ve Cem Küçüközkan’ın basketleriyle 28.30’da durumu 68-77 yaparken, son çeyreğe de Efe Postel’in basketiyle 73-79 üstünlükle girdi.

Son çeyreğin başında Efe Postel ve Evren Demirci’nin sayılarıyla yeniden farkı çift hanelere (74-84) çıkaran TOFAŞ, Batu Eryurtlu ve Efe Postel’in basketleriyle farkı giderek açarken parkeden 89-101’lik skorla galip ayrıldı.

Bursaspor YB Holding karşısında TOFAŞ’ta Ömer Alp Engin 24 sayı; Efe Postel 20 sayı; Cem Küçüközkan 18 sayı; Evren Demirci 13 sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, BGL Final Grubu’nda B Grubu’nu 4 galibiyet-6 mağlubiyet ile 4. sırada tamamlayarak adını play-off çeyrek finaline yazdırdı. Mavi Yeşilliler, son 8’de A Grubu birincisi Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Tur atlayan taraf adını BGL Dörtlü Finaline adını yazdıracak.

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