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 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da yapılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenleneceğini Saraçhane’deki belediye binasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı Olimpiyat Oyunları için de referans olacak organizasyonla ilgili İmamoğlu, “İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak İBB ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık”  ifadelerini kullandı

SPOR 27.03.2024, 13:28
 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da yapılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenleneceğini Saraçhane’deki belediye binasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Olimpiyat Oyunları için de referans olacak organizasyonla ilgili İmamoğlu, “İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak. İBB ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık”  ifadelerini kullandı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediyesi, Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve Türkiye için önem taşıyan gelişmeyi Saraçhne’deki belediye binasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Taekwondocu Nafia Kuş Aydın İmamoğlu’na eşlik etti. 

“MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN ORTAK BİR ZAFERİ”

“İstanbul’umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, Avrupalı sporcuların katılımıyla dört yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Oyunları’na 2027’de İstanbul’un ev sahipliği yapacağını kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu, İstanbul’un olimpiyat yolculuğunda milat olma özelliği taşıyan gelişmeyle ilgili duygularını, “İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak. İBB ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık” cümleleriyle paylaştı. 

EOC’YE TEŞEKKÜR

Avrupa Olimpiyat Komiteleri nezdindeki temasların kısa sürede sonuca ulaştığını belirten İmamoğlu, süreçle ilgili “Buradan, ilk olarak gösterdikleri sıcak ilgi ve yapıcı yaklaşım için değerli EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos nezdinde tüm Olimpiyat yetkililerine 16 milyon İstanbullu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. EOC ile görüşmelerimiz sürerken, bir yandan da ülkemizdeki çeşitli otoriteleri ikna çalışmalarımızı sürdürdük.  Türkiye'nin büyük organizasyon düzenleme konusundaki kaslarını yeniden harekete geçirmek biraz zamanımızı aldı. Tüm büyüklüğüne rağmen ve bugüne kadar 5 kere olimpiyat oyunlarına aday olmasına rağmen bugüne kadar çok branşlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmamış İstanbul için çok önemli bir gelişme için çalıştık. Sonuçta kısa bir süre önce toplanan EOC yönetim kurulu, oybirliğiyle İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunlarının ev sahibi kenti olduğunu resmi olarak bize bildirdi.  Sizlere bu güzel sonucu duyurduğumuz şu dakikalarda, EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu da aynı duyuruyu tüm dünyayla paylaşıyor”   ifadelerini kullandı.

“TARİHİN EN İYİSİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZDEN HİÇ ŞÜPHEM YOK”

Yerel seçimler nedeniyle resmi imza töreninin daha sonra yapılacağını kaydeden İmamoğlu, “Hiç kuşkusuz, bu kadar büyük ve ciddi bir organizasyonu gerçekleştirmek için büyük bir koordinasyon ve dayanışma gerekiyor. Bunu da yoğun uğraşlar sonucunda sağlamaktan dolayı çok memnunuz. Universiade'dan Formula 1'e, Şampiyonlar Ligi Finalleri'nden Dünya Basketbol Şampiyonası’na kadar yüksek dikkat ve özen gerektiren sayısız spor organizasyonunu eksiksiz düzenleyebilen bir ülkeyiz. Tüm bu tecrübelerimiz ve heyecanımızla hedefini 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları olarak koymuş ve objektif bir gözle değerlendirildiğinde tüm rakiplerimizden de önde olan bir kentiz... 2027 Avrupa Oyunları'nı el ele vererek, tarihin en iyisi olarak gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok. Hem de İstanbul olarak bu özel organizasyona çok büyük değer katacağımızı düşünüyorum. İstanbul Avrupa Oyunları 2027, konuya katkı sağlayan herkes için büyük bir başarı hikâyesi olacak” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA OYUNLARININ İSTANBUL TURİZMİNE DE KATKISI BÜYÜK OLACAK"

İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları’nın binlerce yeni genç sporcunun sahalara adım atması için motivasyon kaynağı olacağını söyleyen İmamoğlu, “İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ve başardığımız takdirde İstanbul 2036, etkisini sportif anlamda daha 20-30 yıl hissettirecek organizasyonlar olacak. Spor, yarattığı sayısız öyküyle milyonların algısında da yer alan bir olgu... 2005 Şampiyonlar Ligi Finali sayesinde bugün milyonlarca Liverpool taraftarı ve İngiliz sporsever için İstanbul bambaşka şeyler ifade ediyor. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek binlerce sporcu, buradan güzel anılarla ayrılacak. Oyunları izlemeye gelen yüzbinler, ülkemizle ilgili olumlu duygular hissedecek ve elçimiz olacaklar. Düzenleyeceğimiz Avrupa Oyunlarının İstanbul turizmine de katkısı büyük olacak” dedi.

“KENTİMİZİN DÖRT BİR YANI SPORLA DOLACAK”

Seul, Barcelona, Sydney, Londra, Tokyo, Rio gibi olimpik kentlerin olimpiyat oyunlarıyla değişim kaydettiğini belirten İmamoğlu, “Büyük spor organizasyonlarını alışkanlık haline getirmek, kentin daha düzenli, daha sürdürülebilir, daha yaşanır hale gelmesini sağlıyor. Tüm dünyanın bildiği, tanıdığı, milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kentimiz İstanbul'a, uluslararası boyutta yeni değerler katmak, dünyanın en güzel kentini daha da renkli hale getirmek yine spor organizasyonlarıyla mümkün... Avrupa Oyunları ile kentimizde ilk kez bu kadar büyük bir multi-sports yani çoklu spor organizasyonu düzenleyeceğiz. Sadece bir salon veya stadyum değil, kentimizin dört bir yanı sporla dolacak” diye konuştu. 

“2027 AVRUPA OYUNLARI VE DAHA SONRASINDA İSTANBUL 2036 DEVASA ADIMLAR OLACAK”

“Çok kritik bir coğrafyada da yaşadığımızın da farkındayız” diyen İmamoğlu, “Ama spor, sınırları ortadan kaldırır, kültürleri birleştirir ve insanları bir araya getirir. Sadece kentimizin değil, yaşadığımız coğrafyadaki herkesin, spor yoluyla verilecek barış ve kardeşlik mesajlarına ihtiyacı var. Birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemek için, 2027 Avrupa Oyunları ve daha sonrasında İstanbul 2036 devasa adımlar olacak. Avrupa Oyunları, daha önümüze sayısız fırsatlar açan bir organizasyon olacak. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Organizasyonun öncesinde, sırasında ve sonrasında mükemmeliyet için tüm gücümüzle çalışmalı, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

“İSTANBUL'UN BU YARIŞTAN ‘ŞAMPİYON’ OLARAK ÇIKACAĞINA HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”

Organizasyonun başarısı için İstanbulluların desteğine özel vurgu yapan İmamoğlu, “Bu süreçte sizlerin, 16 milyon İstanbullunun desteği bizim için son derece önemli. Sizlerin katkısı olmadan, bu organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bugün itibariyle hep birlikte bir yarışa giriyoruz ve İstanbul'un bu yarıştan ‘şampiyon’ olarak çıkacağına hiç şüphemiz yok” dedi.

ALİ KİREMİTÇİOĞLU: OLİMPİYAT YOLUNDA MUTLAKA ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAKTIR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı oyunlarla ilgili duygularını, “Avrupa oyunları için İstanbul çok büyük bir şans. Ama İstanbul için de Avrupa oyunları çok çok büyük bir şans. Bu Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi İstanbul'un hayali olan olimpiyat yolunda mutlaka çok önemli bir kilometre taşı olacaktır” dedi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpik Federasyonlarımız, devletimiz,  iş dünyası, onun yanı sıra yarışacak tüm sporcularımız, ailelerimiz ve tüm İstanbul halkıyla bütünleşerek başarılı bir organizasyon olacağı inancındayız” dedi.

EOC - (Avrupa Olimpiyat Komiteleri) AYNI ANDA İSTANBUL’U TÜM DÜNYAYA DUYURDU 

EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı anda yaptığı toplantıda 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Roma’da gerçekleşen toplantının karar metni şu şekilde:

“Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) İcra Komitesi (ExCom),  2027'de dördüncüsü düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğinin İstanbul'a verilmesine 20 Mart tarihinde düzenlenen toplantıda oybirliğiyle karar verdi.

Dikkatle değerlendirilen karar, EOC Spor Direktörü Peter Brüll'ün ExCo'ya ayrıntılı bir değerlendirme raporu sunmasının ardından verildi. Rapor, EOC uzmanlarından oluşan bir heyetin Mart ayı başlarında İstanbul'a yaptığı değerlendirme ziyaretinin ardından hazırlandı. EOC uzmanları, mekanlar, ulaşım, güvenlik, konaklama ve sporcu tesisleri de dahil olmak üzere şehrin Oyunlara ev sahipliği yapma kapasitesini tüm yönleriyle inceledi.

ExCom’un kararına ilişkin yorum yapan EOC Başkanı Spyros Capralos şunları söyledi:

“EOC, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapma adaylığını onaylamaktan memnuniyet duymaktadır. Bu karar hem Avrupalı sporcular hem de şehir için harika bir haberdir. İstanbul ve Türkiye, uzun süredir uluslararası sporun iyi dostudur; İstanbul, sporu vatandaşlarının yararına günlük yaşamın dokusuna dâhil etmiştir. Bu şehrin 2027'de Avrupa'nın en iyi sporcularının parlayacağı mükemmel bir yer olacağını biliyoruz."

Kraków-Malopolska 2023'ün başarısını daha da artıran EOC ve İstanbul ekibi, yarışmaların daha büyük bir kısmının LA 2028 Olimpiyat Oyunları için eleme etkinlikleri olarak hizmet etmesini sağlamaya karar verdi. Bu, geleceğin Türk Olimpiyatçılarının kendi topraklarında, arkadaşları ve ailelerinden oluşan bir seyirci kitlesi tarafından desteklenerek kalifiye olmalarını sağlayacak.

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları mekân planında, hâlihazırda inşa edilmiş veya şehir için planlanan mekânlar dışında ek bir inşaat öngörülmemektedir.

İcra Komitesinin kararı, nihai onay ve ilgili sözleşmelerin imzalanması için Haziran ayında Bükreş'teki EOC Genel Kuruluna sunulacak.”

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