Sedat Kılınç’tan Mimar Sinan halkına büyük müjde

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, dünya tarihinin en önemli değerli mimarlarından olan Mimar Sinan’ın adını taşıyan mahallede yaşayan halka, büyük müjde verdi. Ekonomik kriz ortamında yaşadıkları bunalımlı ve sıkıntılı dönemi geride bırakıp insanı göz zevkiyle bambaşka bir yaşama büründürecek projesini heyecanla açıklayan Kılınç, “Cam teras seyir alanı ve şelale projemiz ile manzaranın tadını doyasıya yaşayacaksınız” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, ilçenin merkezinde ve kırsalında kalan bütün mahallelerde ikamet eden seçmene dokunmayı başardı. İlçenin genelini karış karış gezen ve seçmen ile dertleşip dertlerine derman olarak gönüllere girmeyi başaran Sedat Kılınç, gittiği her mahallede seçmenin adeta umudu oldu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren İYİ partili Sedat Kılınç, daha önce açıkladığı eğitim ve sağlık başta olmak üzere kentleşme, kentsel dönüşüm, belediye öz kaynak ve istihdam ağı oluşturmak için fabrikalar, güvenlik, sosyal dayanışma ve kreş projelerinden ardından sosyal ve kültürel projelerini de açıklamaya devam ediyor.

MİMAR SİNAN’A FARKLI BİR DOKU KAZANDIRMAYA GELİYORUZ

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli mimarlarından olan Mimar Sinan’ın ismini taşıyan mahallede ikamet edenleri büyüleyecek bir projesini daha heyecanla paylaştı. Mimar Sinan Mahallesinin yüksek bir kesimde olması nedeniyle insanların Kayseri’nin gündüz ve akşam eşsiz manzarasını izleyecek bir yerleri olmadığı için belirlediği projesini açıklayan Sedat Kılınç, ekonomik kriz ortamında vatandaşın huzur ve mutluluk içinde yaşam süreceklerine dikkat çekti. Sedat Kılınç, projesinin detaylarını şöyle özetledi: “Mimar Sinan’a farklı bir doku kazandırmaya geliyoruz. Cam teras seyir alanı ve şelale projemiz ile manzaranın tadını doyasıya yaşayacaksınız.”