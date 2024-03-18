Şadi Özdemir: "Bizim için halkın çıkarı önemli"

Seçim kampanyasını 19 Mayıs Mahallesi’nde sürdüren CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, özel okulların çok yoğun olduğu bölgede artık yeni bir özel okulun yapılmaması gerektiğini belirterek, “Özel okullar hem trafiği yoğunlaştırıyor hem de göçü teşvik ediyor. Nilüfer’de artık yeni özel okul yapılmamalı” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçim kampanyasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kentin kırsal mahallelerini tek tek ziyaret eden Şadi Özdemir, merkez mahallelerde de Nilüferliler ile sık sık bir araya geliyor. Gittiği mahallelerde ziyaretlerine muhtarlıklarla başlayan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, bölge sakinlerinin yaşadığı sorunları da ilgiyle dinliyor, projelerini ve çözüm önerilerini paylaşıyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde 19 Mayıs Mahallesi’ni de ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, ilk olarak 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Hatipoğlu ve mahalle sakinleriyle buluştu. Mahallede, sayısı giderek artan özel okulların yaşattığı sorunları dile getiren mahalle sakinleri, yüksek katlı yapılara da karşı olduklarını Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir’e iletti. Özel okulların büyük çoğunluğunun 19 Mayıs Mahallesi başta olmak üzere Nilüfer’de yer aldığını belirten Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de, bu durumun birçok soruna yol açtığına dikkat çekti.

Şadi Özdemir, “Özel okullar ile özel hastanelerin büyük bölümü Nilüfer’de. Bu durum hem trafik yoğunluğu oluşturuyor hem de göçü teşvik ediyor. Kazanılmış haklara bir şey yapamayız ancak yeni bir özel okulun artık yapılmaması gerekiyor. Kişisel görüşüm, Nilüfer artık Nilüfer’in olmalı” diye konuştu. İmar konusuna da değinen Şadi Özdemir, “Bu konuda tavrımız belli. Bizim için önemli olan kamunun, halkın çıkarıdır. Ne kadar direnebiliriz bilmiyorum. Bunun için ortak akılla, birlikte hareket ederek bir cephe oluşturmalıyız. Nilüfer’de büyük bir rant var ve bunun karşısında durmak kolay bir şey değil. Biz, bunun karşısında durmak için adayız. Bunu, sizin desteğinizle başaracağımıza inanıyorum. Mücadele alanında başarıya ulaşabilmek için arkanızda kuvvetli bir güç olması gerekir. Sizin gücünüzü hissetmemiz lazım. Tek yolu bu” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Şadi Özdemir, ardından Balkan Mahallesi Pazar Pazaryeri’ne CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte giderek, burada halkla buluştu. Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlediği iftar programına katılarak yüzlerce vatandaşla Ramazan ayının bereketini Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte günü PodyumPark’taki kafe ve esnafı ziyaret ederek bitirdi.