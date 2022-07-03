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HDP kongresinde bir skandal daha! Terör seviciler gözaltına alındı
HDP'nin düzenlediği 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki terör destekçisi, salonda bebek katili Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Bu hareketin ardından salonda, terörist elebaşı için sloganlar atıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konu hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlattı.
SİYASET 03.07.2022, 23:01
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan HDP 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığa sevklerinin sağlanması işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
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