Edirne'de MHP'li Zakir Tercan’a çirkin saldırı

MHP önceki dönem Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 9 Nisan Salı akşamı kapalı kişilerin saldırısına uğramış, olayı hafif yaralarla atlatmıştı. Tercan, çirkin saldırıya yönelik şikayette bulunucağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne MHP bir önceki dönem il başkanı Zakir Tercan, Edirne’de uğradığı saldırıya yönelik yazılı açıklama yaptı.

9 Nisan 2024 Salı günü Mega Park'ta “Real Madrid-Manchester City” maçını izledikten sonra evine giderken gece karanlığında saldırıya uğradığını anımsatan MHP'li Tercan, "1984 yılından beri Edirne’de yaşıyorum ilk defa hayatımda böyle bir müessir olayla karşılaşıyorum. Başkalarını üzerek ilerlemeyi düşünmek, çok kötü bir seçenektir. Hayat kimsenin ağlayarak kaybettiğini bir başkasına gülerek kazandırmıyor. Hayat, er ya da geç insanın başkasına yaşattığı şeyleri kendisine de yaşatıyor. Fakir-fukaranın çocuklarını kullanarak insanların üzerine gönderenler toplumun yüz karalarıdır. Saldıran kişilere üzülüyorum kendilerine haksızlık ediyorlar ve kullandırıyorlar. Bu kişileri maşa olarak kullananlara lanet olsun. Yalnızca köleler efendisinin sarayı ve servetiyle gurur duyar. Düşünceden, sorgulamadan yoksun her insan, zincirsiz köledir" dedi.

Dalkavukluğun büyük ihanet olduğunun altını çizen Zakir Tercan, yazılı açıklamasında şu sert ifadeleri kullandı:

"Kasnağı kırık davul gibi, akordu bozuk saz gibi nasıl da ses veriyorsunuz. Uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen gururla kaldıracağımız başımızı.. Çünkü biz kimsenin sırtında bıçaklar bırakmadık, kimsenin kalbinde yara olmadık. Yaptıklarınızı unutacağız belki ama asla affetmeyeceğiz. Gün geliyor, yapılan iyilik ya da kötülük misliyle geri dönüyor. Belki bunun farkına varamıyoruz ama hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Bu yüzden hayatının hangi anında olursa olsun uğradığın bir haksızlığın kimsenin yanına kâr kalacağını düşünme, çünkü asla kalmıyor... Bir kere daha şahit oldum ki kime fedakârlık etmiş, kime koşar adım gitmişsen onun ilk hançerlediği, gözünün yaşına bakmadığı da sen oluyorsun. Kalp yaşayınca öğreniyor, kendini kimse için heder etmemesi gerektiğini. Şimdi bana saldıranlara soruyorum? Ne oldu başınız göğe mi değdi? Madalyamı taktılar? Yoksa Kahraman mı ilan ettiler? Unutmayın ki; her ahın bir acısı vardır! Gerçekleri yazdığımdan dolayı rahatsız olanlara diyorum ki; Bu işin sonunda ölümde olsa gerçekleri yazmamı kimse engelleyemez. Kaba kuvvetle, tehditle, şantajla şahsımı yıldırmak istiyorlarsa yanılıyorlar.Makamlarınıza fazla güvenip kibirlenmeyin daha geçen hafta kimlerin makamları yerle bir oldu… Menfaat yolunda ilerlemeye çalışan herkesin... Elbet ayağı kendi 'ihanetine' değecek... Zamanı var... Acelesi yok...Çünkü; Biz hayatımızda hiç insan kullanmadık. Yaradan’dan gelen başımız üstüne dedik. Allah'ın verdigi bir canımız vardır... O Can! Namusumuza, Şerefimize, Hasiyetimize, İffetimize bin defa kurban olsun... Son kanımıza kadar fani bedenimiz mukaddesatımız ve de mukadderatımız için feda ve armağan olsun.”