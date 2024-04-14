Son Dakika

Edirne'de MHP'li Zakir Tercan’a çirkin saldırı

MHP önceki dönem Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 9 Nisan Salı akşamı kapalı kişilerin saldırısına uğramış, olayı hafif yaralarla atlatmıştı Tercan, çirkin saldırıya yönelik şikayette bulunucağını açıkladı

SİYASET 14.04.2024, 16:20
Edirne'de MHP'li Zakir Tercan’a çirkin saldırı

MHP önceki dönem Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 9 Nisan Salı akşamı kapalı kişilerin saldırısına uğramış, olayı hafif yaralarla atlatmıştı. Tercan, çirkin saldırıya yönelik şikayette bulunucağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Edirne MHP bir önceki dönem il başkanı Zakir Tercan, Edirne’de uğradığı saldırıya yönelik yazılı açıklama yaptı.

9 Nisan 2024 Salı günü Mega Park'ta “Real Madrid-Manchester City” maçını izledikten sonra evine giderken gece karanlığında saldırıya uğradığını  anımsatan MHP'li Tercan, "1984 yılından beri Edirne’de yaşıyorum ilk defa hayatımda böyle bir müessir olayla karşılaşıyorum. Başkalarını üzerek ilerlemeyi düşünmek, çok kötü bir seçenektir. Hayat kimsenin ağlayarak kaybettiğini bir başkasına gülerek kazandırmıyor. Hayat, er ya da geç insanın başkasına yaşattığı şeyleri kendisine de yaşatıyor. Fakir-fukaranın çocuklarını kullanarak insanların üzerine gönderenler toplumun yüz karalarıdır. Saldıran kişilere üzülüyorum kendilerine haksızlık ediyorlar ve kullandırıyorlar. Bu kişileri maşa olarak kullananlara lanet olsun. Yalnızca köleler efendisinin sarayı ve servetiyle gurur duyar. Düşünceden, sorgulamadan yoksun her insan, zincirsiz köledir" dedi.

Dalkavukluğun büyük ihanet olduğunun altını çizen Zakir Tercan, yazılı açıklamasında şu sert ifadeleri kullandı:

"Kasnağı kırık davul gibi, akordu bozuk saz gibi nasıl da ses veriyorsunuz. Uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen gururla kaldıracağımız başımızı.. Çünkü biz kimsenin sırtında bıçaklar bırakmadık, kimsenin kalbinde yara olmadık. Yaptıklarınızı unutacağız belki ama asla affetmeyeceğiz. Gün geliyor, yapılan iyilik ya da kötülük misliyle geri dönüyor. Belki bunun farkına varamıyoruz ama hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Bu yüzden hayatının hangi anında olursa olsun uğradığın bir haksızlığın kimsenin yanına kâr kalacağını düşünme, çünkü asla kalmıyor... Bir kere daha şahit oldum ki kime fedakârlık etmiş, kime koşar adım gitmişsen onun ilk hançerlediği, gözünün yaşına bakmadığı da sen oluyorsun. Kalp yaşayınca öğreniyor, kendini kimse için heder etmemesi gerektiğini. Şimdi bana saldıranlara soruyorum? Ne oldu başınız göğe mi değdi? Madalyamı taktılar? Yoksa Kahraman mı ilan ettiler? Unutmayın ki; her ahın bir acısı vardır! Gerçekleri yazdığımdan dolayı rahatsız olanlara diyorum ki; Bu işin sonunda ölümde olsa gerçekleri yazmamı kimse engelleyemez. Kaba kuvvetle, tehditle, şantajla şahsımı yıldırmak istiyorlarsa yanılıyorlar.Makamlarınıza fazla güvenip kibirlenmeyin daha geçen hafta kimlerin makamları yerle bir oldu… Menfaat yolunda ilerlemeye çalışan herkesin... Elbet ayağı kendi 'ihanetine' değecek... Zamanı var... Acelesi yok...Çünkü; Biz hayatımızda hiç insan kullanmadık. Yaradan’dan gelen başımız üstüne dedik. Allah'ın verdigi bir canımız vardır... O Can! Namusumuza, Şerefimize, Hasiyetimize, İffetimize bin defa kurban olsun... Son kanımıza kadar fani bedenimiz mukaddesatımız ve de mukadderatımız için feda ve armağan olsun.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Başakşehir 32 46
6. Kasımpasa 32 46
7. Rizespor 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 43
10. Alanyaspor 31 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 34
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Ahlatçı Çorum FK 30 52
4. Sakaryaspor 29 50
5. Kocaelispor 29 49
6. Bodrumspor 29 48
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 29 40
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 29 31
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 29 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 31 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 32 60
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 30 44
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 31 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 31 45
8. Valencia 30 44
9. Getafe 31 39
10. Osasuna 30 39
11. Villarreal 30 38
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 30 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 30 14
20. Almeria 30 13