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DEVA Genel Başkan Yardımcısı Pazaryeri'nde
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı
SİYASET 24.03.2024, 10:06
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerine 7 gün kala Pazaryeri ilçesinde siyasi partilerin hareketliliği arttı.
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, DEVA Partisi Pazaryeri Belediye Başkan adayı Filiz Özsakçı’ya destek vermek için Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.
Bilecik ve Bozüyük Belediye Başkan adaylarının da katıldığı seçim çalışmaları ilçe pazarında devam etti. Vatandaşların Ramazan’ı şeriflerini tebrik ederek vatandaşlara pide ikramında bulundular.
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