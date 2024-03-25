Dağ yöresinde Keles’in konumu nedir?

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Keles Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Ekmekçi, konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına Keles Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Ekmekçi, kendisinin Keles için hazırladığı projelerini anlattı.

“HALKIN SESİNİ DUYURABİLMEK İÇİN BAĞIMSIZ OLARAK ADAY OLDUM”

Bağımsız aday olmasını şu ifadelerle açıklayan Keles Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Ekmekçi, “Halkın sesini duyurabilmek için bağımsız olarak aday oldum. Yöremizde o kadar çok problem var ki, bu problemleri ancak bağımsız bir belediye başkanı çözeceğini düşündüğüm için aday oldum. Halkımızın sesi, köylerimizin sesini duyurabilmek için bir mücadele başladık.” dedi.

“İLÇEMİZDE ÇOK ŞEY KAYBETTİK”

Amacımız gençlerimizi, kadınlarımızın, yaşlılarımızın sesini duyurabilmek olduğunu altını çizen Keles Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Ekmekçi şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde o kadar çok şeyler kaybettik ki, hayvancılığımız bitti, tarımımız bitti, yaşlılarımız yalnızlaştı. Bunlar için elimizden geldiğince yanlarında olacağız. Köylerimize yakın olacağız, yaşlılarımızın yanında olup genlerimizi de dinleyeceğiz.”

“KELES’İ BİR ‘DALYAN’ YAPMAK İSTİYORUZ”

Keles’in doğal güzelliklerinin olduğunu söyleyen Keles Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Ekmekçi, son zamanlarda ilçeye yatırım yapılmadığının altını çizdi.

Ekmekçi sözlerine şöyle devam etti:

“Keles’i bir ‘Dalyan’ yapmak istiyoruz. Dalyan turizm ile kalkınabiliyorsa Keles de kalkınabilir. Keles’i Marmara Bölgesi'nde en güzel dağ ilçesi, en güzel turizm ilçesi yapabiliriz.”

“SÜLÜKLÜ GÖL SAĞLIK TURİZMİ İÇİN MUHTEŞEM BİR YER”

Keles yaylarların yatırım beklediğini vurgulayan Keles Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Ekmekçi, “Yaylalarımız yatırım bekliyor. Bir örnek verecek olursak, Epçeler Küyü’nde Sülüklü Gölümüz var. Sağlık turizmi için muhteşem bir yer. Oraya bir yatırım yapılsın oradaki Pınarcık, Dağdibi, Epçeler müthiş derecede bir katma değer sağlayacak. Tıpkı Cumalıkızık gibi inşa edilebilir. Bunlar zor ya da hayal şeyler değil. ‘Yapıcam’ dedikten sonra başarabiliriz. ” ifadelerini kullandı.