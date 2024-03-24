Bursa'da YRP adayı Sedat Yalçın'dan BUTTİM ziyareti

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, önce BUTTİM Yönetim Kurulu’nu ardından da tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Daha yaşanabilir bir Bursa için yola çıkan YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, ziyaretlerini sürdürüyor. Yalçın; Nilüfer Belediye Başkan Adayı Zeynep Candan Albayrak, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Yunus Koçak ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Nimetullah Narman ile birlikte BUTTİM Yönetim Kurulu'nun konuğu oldu.

Sedat Yalçın yaptığı açıklamada; “Bursamız tekstilde yıllardır ülkemize katma değer katıyor. Ancak her sektörde olduğu gibi tekstilde de bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunların markalaşma ve uzmanlaşma ile aşılacağına inanıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle tekstilcilerimiz dünya ile daha iyi rekabet edecek. Başkan Sadık Şengül ile yönetim kuruluna, misafirperverlikleri için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

ESNAF GÜÇLÜYSE, BURSA GÜÇLÜ

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, ardından Başkan Sadık Şengül ve yönetim kuruluyla birlikte BUTTİM esnafını ziyaret etti. Büyük bir ilgiyle karşılanan Sedat Yalçın; “Bursamızın, tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanabilir bir çehreye bürünmesi için çıktığımız yolda esnafımız ile ilgili de projelerimiz hazır. Esnaf güçlüyse, Bursa güçlü... Bizleri güler yüzleriyle karşılayan, dertlerini anlatan BUTTİM esnafına teşekkür ediyorum” dedi.