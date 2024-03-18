Bursa'da Gürsu Belediye Başkan adayı Halit Şefikoğlu AK Parti lehine 'Bağımsız'ca çekildi

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'nın Gürsu ilçesinden belediye başkanlığına "Bağımsız" olarak adaylığını açıklayan ve seçim sürecinin başladığı günden bu yana sahadan ayrılmayan "gönül insanı" Halit Şefikoğlu, seçimlere 12 gün kala adaylıktan çekildi. Şefikoğlu, kararını "AK Partimiz adayı lehine çekildiğim seçimin tüm Gürsulu kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını niyaz ederim" diyerek duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde AK Parti'den aday adayı olan daha sonra bağımsız adaylığını açıklayan Halit Şefikoğlu, seçim döneminin en renkli ve sahanın en hareketli adaylardan biriyken AK Parti adayı lehine çekilme kararı aldı.

Kararını seçmenlerine duyuran Halit Şefikoğlu, tamamıyla salih niyetlerle çıktığı yolda yarıştan çekildiğini açıkladı.

"Hayat düstürumu ve siyasi yaklaşımlarımı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı; referans alan biri olarak; son tahlilde bu kararımın en doğru yol olduğu inancını taşımaktayım" diyen Halit Şefikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine; “Güçlü Türkiye“ hedefinde; ortak ve birleştirici tek istikamete kilitlenilmesi gerekliliği; acizane bendenizin de gerçek arzusudur. Bir dileğim de tüm parti mensuplarımızca;

Cumhurbaşkanımızdan 'feyz' aldığımız kadar, 'ders' almamız gerektiğinin de anlaşılmasıdır. AK Partimiz adayı lehine çekildiğim bu seçimin tüm Gürsulu kardeşlerime hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Allah’a emanet olun" diye konuştu.