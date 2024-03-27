Bilecik Pazaryeri'nde sosyal medya hesabı kapatılan partiden tepki

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmaları devam ederken sosyal medya hesabı kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe başkanı ve Belediye Başkanı adayından tepki geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerine 4 gün kala çok sayıda şikayet aldığı gerekçesiyle CHP Pazaryeri Gençlik kollarının sosyal medya hesabı kapatıldı. Kapanan Sosyal Medya hesabı sonrası CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat ve Partinin Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Ali Şahinoğlu açıklama yapıp tepkisini dile getirdi.

Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat, “Bizler Pazaryeri Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Örgütü olarak; adayımız Sayın Ali Şahinoğlu’nun adaylığının açıklandığı yaklaşık iki ay gibi bir süredir çalışmalarımızı hız kesmeden, coşkulu ve inançlı bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Lakin bu güzel çalışmalarımızı, halkımızın adayımıza yoğun ilgisini ve desteğini duyurduğumuz gençlik kollarımızın sosyal medya hesabımız muhaliflerce gelen şikayetler üzerine kapatılmıştır” dedi.

Belediye Başkan Adayı Ali Şahinoğlu ise “CHP Pazaryeri Gençlik Kollarının sosyal medya hesabının kapatılması korkunun ayak sesleridir. Halkın iradesinden korkanlara çok kıymetli Pazaryerli hemşehrilerimiz gerekli cevabı 31 Mart'ta sandıkta verecektir. Sesimizi hiçbir zaman kısamayacaksınız. Bizler dimdik duruyoruz ve haykırıyoruz; Bizimkisi Bir Memleket Meselesi” açıklamasında bulundu.