Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, Zafer Partisi’nin Bursa’da gerçekleştirdikleri seçim çalışmalarını ve Bursa halkına neler vaat ettiklerini anlattı.

“ATATÜRK GİBİYİM”

Programa 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak başlayan Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, “18 Mart ile ilgili mesaj bugün mesaj yayınlamak kolay ama 18 Mart’ta yaşananları yaşamak önemli. Aslında çok bir şey fark etmiyor, biz de bugünün 18 Mart’ını yaşıyoruz. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale Zaferi’nde yer alan değerli insanları rahmetle anıyorum. Mesele şu; bugün de Atatürk gibi düşünmek, bugün de oradaki silah arkadaşları gibi düşünmek, bugün de onlar gibi olmaktır. Bana diyorlar ki, ‘Atatürkçü müsün?’ ben diyorum ki, ‘Ben Atatürkçü değilim. Ben Atatürk gibiyim diyorum.’” dedi.

“ADAYLIĞIM ÇOK BASİT OLDU”

Adaylık sürecinin nasıl geliştiğini anlatan Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, “Ben partinin Karadeniz sorumlusuydum. Seçim sonrası iki defa tüm ilçelerini de gezdim. En son gezimizden sonra Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ ile seyahat ettik. Artvin’den Erzurum’a geçerken dedi ki, ‘Sen artık Bursa’ya git. Bursa’nın sana ihtiyacı var. Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayım sensin’ dedi. Bende dedim ki, ‘O zaman kusura bakma ben gidiyorum’ olay bu kadar basit oldu.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE ASLINDA YENİDEN ŞAHLANIŞIN BAŞLAYACAĞI YERDİR BURSA”

Zafer Partisi’nin Bursa hedeflerine de değinen Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, “Bursa Zafer Partisi için çok önemli. Türkiye’de aslında yeniden şahlanışın başlayacağı yerdir Bursa ve genel başkanımız da bu vesile ile sürekli olarak Bursa’ya geliyor. Biz Türk milleti adına siyaset yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.