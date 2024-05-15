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Düzce'de okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde ilkokul önünde meydana gelen kazada motosikletin okul servisine çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı
GÜNDEM 15.05.2024, 12:04
Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde ilkokul önünde meydana gelen kazada motosikletin okul servisine çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Aziziye Mahallesi Avni Akyol İlkokulu önünde Süleyman A. idaresindeki 81 AAE 148 plakalı motosiklet, 81 S 0867 plakalı okul servisine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Süleyman A. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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