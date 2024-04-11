Bayramı kilo almadan tamamlamak mümkün mü?

Yüksek miktarda şeker tüketildiğinde kan şekerinin hızlı bir şekilde yükseleceğini kaydeden uzmanlar, vücutta seyreden yüksek insülin seviyelerinin de yenilen şekerin yağ olarak depolanmasına sebep olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, Ramazan Bayramı süresince nasıl beslenmek gerektiği konusunda bilgi verdi.

Ramazan Bayramı, “Şeker Bayramı” olarak adlandırıldığı için bazılarının bayramda tatlı tüketimini abartmakta sakınca görmeyebildiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Ancak tek öğünde yüksek miktarda şeker tüketildiğinde kan şekeriniz hızlı bir şekilde yükselir ve yükselen şekeri normal seviyeye getirmek için pankreastan insülin salınımı olur. Vücutta seyreden yüksek insülin seviyeleri yediğiniz şekerin yağ olarak depolanmasına sebep olur. Bu yağ depolanması en çok da karın çevresini yani karaciğer gibi önemli iç organlarımızın bulunduğu bölgeyi etkiler.” dedi.

Tek öğünde yüksek miktarda şeker, şekerli besin ve çikolata tüketiminin vücutta insülin direnci oluşumuna ve Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve obezite gibi sağlık sorunlarına sebep olabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Eğer tatlı ihtiyacınız var ise lif oranı ve şeker oranı yüksek olan kuru meyveler tercih edilebilir. Bu besinleri tüketmek hem bağırsak sağlığını daha olumlu etkileyecek ve potasyum gibi mineraller sağlayacak hem de kan şekerinizi şeker kadar yükseltmeyecektir.” diye bilgilerini paylaştı.

KARACİĞER YAĞLANMASINA DİKKAT

Bayramlarda özellikle çocukların şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini de söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Örneğin karaciğer yağlanması eskiden ileri yaşlarda ve genelde obezlerde oluşabilirken; artık sağlıksız beslenmeye, şeker tüketimine, mısır şuruplu atıştırmalık tüketimine bağlı olarak çocuklarda da görülebiliyor. Bu nedenle şeker, çikolata tüketimini çocuklarda da sınırlamak gereklidir" dedi.