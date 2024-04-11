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Yavru Vatan'da 'Yıldız'lı gece
Türk pop müzikte yazıp söylediği şarkılarla efsane mertebesine ulaşan Yıldız Tilbe, Kıbrıs’ta verdiği konserle bayramın ilk gününe damgasını vurdu
MAGAZİN 11.04.2024, 14:26
Türk pop müzikte yazıp söylediği şarkılarla efsane mertebesine ulaşan Yıldız Tilbe, Kıbrıs’ta verdiği konserle bayramın ilk gününe damgasını vurdu.KKTC (İGFA) - Türk pop müzikte yazıp söylediği şarkılarla efsane mertebesine ulaşan Yıldız Tilbe Kıbrıs’taki Limak Cyprus Deluxe Hotel’de verdiği konserle bayramın ilk gününe damgasını vurdu.
Tilbe, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan yenilenmiş repertuarı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Günler öncesinden tüm rezervasyonları dolduran Yıldız Tilbe 9 Haziran’da Beşiktaş’taki Tüpraş Stadı’nda vereceği konserin hazırlıklarını da son hızıyla sürdürüyor.
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