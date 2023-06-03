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Büyükşehir Oda Orkestrası kentin marka değeri

KÜLTÜR-SANAT 03.06.2023, 11:29
Büyükşehir Oda Orkestrası kentin marka değeri

Kocaeli Büyükşehir Oda Orkestrası 3. büyük konserinde; valslerden, tangolara ve türkülere uzanan geniş bir yelpazedeki eserleri başarı ile seslendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, 3. Büyük konserinde kentin marka değeri olduğunu kanıtladı. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası cuma akşamı verdiği konserde valslerden, tangolara ve türkülere uzanan geniş bir yelpazedeki eserleri büyük başarı ile seslendirdi. Klasik müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Oda Orkestrası dakikalarca ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmenlerinden Tuğçe Erenci’nin solist olarak yer aldığı konserde, Kültür Bakanlığı saz sanatçıları Özata Ayan, Emre Erdal ve Turgut Özüfler konuk solist sanatçılar olarak Oda Orkestrası’na eşlik etti.

SALON YOĞUN İLGİ NEDENİYLE YİNE TIKLIM TIKLIM DOLDU

Oda Orkestrası muhteşem bir içerik ve repertuarla hazırladığı 3. Büyük Konserini cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde verdi. Kongre Merkezi’nin 1300 kişilik Akçakoca Salonu vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle yine tıklım tıklım doldu. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfu Yaran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri izledi.

ŞEF ENGİN ŞEN’DEN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Konser öncesinde seyircilere yönelik bir konuşma yapan Oda Orkestrası’nın Şefi Engin Şen, kendilerini bu konserde de yalnız bırakmadıkları için Kocaeli seyircisine teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN KIYMETLİ DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin orkestranın kurulmasında kendilerine büyük destek verdiğine işaret eden Şen, “Bu destek bizim için çok kıymetliydi. Sanata ve sanatçıya verilen bu değer için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Şen, Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci bir belediye olduğuna da dikkat çekerek, “Biz de bu önem çerçevesinde konserimiz için kağıt israfına karşı programımızda QR kodu kullandık. Sizler de bu uygulama ile konser programına ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

KLASİK ESERLER BAŞARI İLE SESLENDİRİLDİ

Konuşmanın ardından konser, ünlü Rus besteci Dmitri Şostokoviç’in iki numaralı jazz süite ile başladı. Söz konusu eseri,  Oda Orkestrası şefi Engin Şen’in piyano ve çello için yazdığı “İlkbahar Valsi” izledi. Renkler Suiti ve Şelpe icralarının ardından Erdal Tuğcular’ın Köroğlu ve J. Ivanovicı’nin Danauwellen Walzer eseri çalındı.

SENFONİK TINILARIN EŞLİĞİNDEKİ, TANGO, VALS VE TÜRKÜLER

İlgiyle izlenen konserin ikinci bölümün repertuarı ise Oda Orkestrası’nın yıldızının parladığı anlara sahne oldu. Bu bölümde sahneye Kültür Bakanlığı saz sanatçıları Özata Ayan, Emre Erdal ve Turgut Özüfler geldi. Konuk solist sanatçılar, Konservatuvar Ses Eğitmenlerinden Tuğçe Erenci’nin seslendirdiği türkü, vals ve tangolara eşlik etti. İkinci bölümde Kırım Türküsü olan Kadifeden Kesesi, Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar adlı iki anonim türkü seslendirildi. Ayrıca Kalbe Dolan O İlk Bakış, Hatıra, Benim Gönlüm Bir Kelebek, Denizde Akşam ve Mazi Kalbimde Yaradır eserleri de yine Oda Orkestrası,  Kültür Bakanlığı saz üstatlarının icrası ve Tuğçe Erenci’nin yorumuyla izleyenlere sunuldu.

SEYİRCİ ODA ORKESTRASINI AYAKTA ALKIŞLADI

Klasik eserlerin senfonik tınılarla buluştuğu muhteşem gece konukların büyük beğenisi ile karşılandı. Klasik müzik severler, konserin sonunda Oda Orkestrası’nı dakikalarca ayakta alkışladı.

FİGEN BÜYÜKAKIN’DAN SANATÇILARA TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Konserin sonunda Doç. Dr. Figen Büyükakın sanatçılara çiçek vererek başarılarından dolayı tebrik etti.  Muhteşem bir konser izlediklerini söyleyen Figen Büyükakın, “Bu akşam burada muhteşem bir uyum ve muhteşem bir müzik şöleni izledik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca orkestra şefimiz Engin Şen’in konser programı konusundaki çevreci duyarlılığına da teşekkür ediyorum. Oda Orkestramızın başarılarının devamını diliyorum” dedi. Konser Oda Orkestrası’nın “Kalbe Dolan O İlk Bakış” eserini konuklar için tekrar seslendirmesiyle sona erdi.

11 HAZİRAN AKŞAMI GEBZE’DE

Kentin kültür ve sanat hayatına verdiği başarılı konserlerle imzasını atan Büyükşehir Oda Orkestrası’nın 3. Büyük Konseri, 11 Haziran Pazar akşamı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde tekrarlanacak. Ücretsiz konser 20.00’de başlayacak.

KOCAELİ’NİN ODA ORKESTRASI

Keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından meydana gelen Oda Orkestrası 25 kişiden oluşuyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunları bulunuyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında yer alıyor. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrasında görev yapan sanatçılar şöyle:

I. Keman: "Oğuz Özzeren, Seda Gülşen Kınış, Musab Çağrı Türk, Elif Ersan ve Nilay Uzun" ll. Keman "Bahanur Aytaç, Engin Yaşar, Ekin Hanım Duvarcı, Beril Akkol, Pelin Çevirgen ve Tuna Taşdemir." Viyola: "Özge Aysu ve Ahmet Efe Küçük." Viyolonsel: "İsmail Hakkı Gayretli, Gizem Yaşar, Enes Bakır ve Yeşim Madanoğlu. Klarnet: "Zeynep Gök ve Aras Kıratlı." Piyano: "Ömer Faruk Arslan" Flüt: "Ekim Türkü Özdemir"

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