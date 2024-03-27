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Türk Eğitim-Sen Bursa'dan 'ek ders ücreti' tepkisi

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş ve 3 Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu yaklaşan seçimler öncesi dikkatleri üstüne çeken ortak bir basın açıklaması yaptı

GÜNDEM 27.03.2024, 11:47
Türk Eğitim-Sen Bursa'dan 'ek ders ücreti' tepkisi

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş ve 3 Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu yaklaşan seçimler öncesi dikkatleri üstüne çeken ortak bir basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - Türk Eğitim-Sen; Seçim Kurulu toplantılarına katılan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğini açıkladı.

Bursa'dan ortak açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş ile 3 Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu, 31 Mart Pazar günü ülke genelinde mahalli idareler seçimleri yapılacak olup seçimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görev yapmakta olan öğretmenlerde görev yaptığını anımsatarak, "Sendikamıza, seçimler nedeniyle sandık kurullarında görev alan öğretmenlere, seçimin son haftasında yapılan toplantılara katılmaları nedeniyle ek ders ücreti ödenmeyecektir. Sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenler, seçimlerin yapılacağı son hafta il/ilçe seçim kurulları tarafından yapılan toplantılara da katılmak zorundadır. Yapılacak olan bu toplantı seçim görevinin ayrılmaz bir parçası olup seçim görevinin sağlıklı olarak yerine getirilmesi için seçim kurulları, sandık kurulu üyelerinin bu toplantılara katılmalarını zorunlu tutmaktadır. İl/ilçe seçim kurullarının verdiği göreve uymak zorunda olan öğretmenlerin, katıldıkları bu toplantılar nedeniyle ek ders ücretlerinin kesilmesinin kabulü mümkün değildir" diye konuştu.

Ek ders ücretlerinin kesilmesine toplantının yapıldığı saatlerde ders görevinin fiilen yerine getirilmemesi gerekçe olarak gösterildiğini belirten şube başkanları, "Ders görevinin fiilen yerine getirilmemesi durumunu inceleyecek olursak; öğretmenlerin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenlerin Devlet tarafından bir görevin ifası için bir başka görevde görevlendirilmesidir. Öğretmenin keyfi bir hareketi bulunmamaktadır. Öğretmenin fiilen ders görevini yerine getirmesine engel olan Devlet kurumlarıdır. Dolayısıyla, öğretmenlerin, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle ders görevini yerine getirmedi diye ek ders kesintisine uğratılmalarını hakkaniyet açısından kabul etmemiz mümkün değildir. Türk Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin mağduriyetlerinin önüne geçmek adına Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı da; seçim kurullarınca yapılan toplantılara katılan öğretmenlerin, toplantının yapıldığı saatlere denk gelen ek ders ücretlerinin ödenmesi için Valiliklere gereken talimatın verilmesi ve ek ders ödemelerine ilişkin Kararda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasını talep ettik.” diye konuştu.

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