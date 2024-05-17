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Düzce'de 200 hacı adayı uğurlandı
Düzce’de hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı
YAŞAM 17.05.2024, 15:34
Düzce’de hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Cedidiye Camii önünde düzenlenen uğurlama törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile İl Müftüsü Osman Aydın ile hacı adayları ve yakınları katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 200 kişilik kafile, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde yolcu edildi.
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