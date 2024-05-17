Evet-Hayır yarışması ile tanınmıştı... Erkan Yolaç vefat etti

Uzun süredir yoğun bakımda olan ünlü sunucu Erkan Yolaç, tedavi gördüğü gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Evet-Hayır' yarışması ile hafızılarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi’nde 89 yaşında vefat etti.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç ile ilgili Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Sofya'dan Türkiye'ye göç etmiş, Edirne'li bir aile mensup olan Yolaç'ın aktardığına göre ailesi, babasının mühendis olması (yol açması) nedeniyle "Yolaç" soyadını aldı.

6 yaşında İstanbul'a taşınan Erkan Yolaç, ortaöğrenimini İstanbul'da Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı.[6] Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 1964 yılIında iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı.

1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.

Yolaç, 1985 yılından itibaren TRT televizyonunda yayımlanan Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanındı. 1996 yılından itibaren TGRT kanalında "Erkan Yolaç Show" adlı bir eğlence programı yaptı.