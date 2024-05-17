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Seda Kaçan, 19 Mayıs’ta Avrupa şampiyonluğu yolunda İtalya’da piste çıkıyor

Motor sporlarında birçok tarihi başarıya imza atan Seda Kaçan, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda takımı TEXACO® Team AMS ile sezonun ikinci ayağı olan İtalya’da tek kadın pilot olarak 19 Mayıs’ta piste çıkacak Doritos, Pepsi ve Sixt’in desteklediği Seda Kaçan, sezonun ilk ayağı olan Macaristan’da takım arkadaşı milli sporcu İbrahim Okyay ile DSG kategorisinin kazananı olurken, genel klasman ikincisi olarak podyuma çıkmıştı

SPOR 17.05.2024, 14:45
Seda Kaçan, 19 Mayıs’ta Avrupa şampiyonluğu yolunda İtalya’da piste çıkıyor

Motor sporlarında birçok tarihi başarıya imza atan Seda Kaçan, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda takımı TEXACO® Team AMS ile sezonun ikinci ayağı olan İtalya’da tek kadın pilot olarak 19 Mayıs’ta piste çıkacak. Doritos, Pepsi ve Sixt’in desteklediği Seda Kaçan, sezonun ilk ayağı olan Macaristan’da takım arkadaşı milli sporcu İbrahim Okyay ile DSG kategorisinin kazananı olurken, genel klasman ikincisi olarak podyuma çıkmıştı.İSTANBUL (İGFA) - Kadınlara ve genç kızlara ilham olmak için başladığı motor sporları kariyerinde birçok ilke ve başarıya imza atan Seda Kaçan, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nın ikinci ayağında 19 Mayıs’ta piste çıkacak. İtalya’nın Vallelunga pistindeki organizasyonda yer alacak tek kadın pilot olan Seda Kaçan, takım arkadaşı İbrahim Okyay ile beraber TEXACO® Team AMS takımının başarısı için mücadele edecek. Doritos, Pepsi ve Sixt’in desteklediği Seda Kaçan, sezonun ilk ayağı olan Macaristan’da DSG kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak çifte kürsü başarısı yakalamıştı. Seda Kaçan, bu sezon Macaristan, İtalya ve Slovakya’da olmak üzere 4 ayak ve 8 yarış üzerinden gerçekleşen TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda kendi kategorisini ilk sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonu olmak istiyor. 

MOTOR SPORLARINDA TARİHİ BAŞARILARIN ALTINA İMZA ATTI

30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası’nı takip eden ilk ve tek kadın sporcu olan Seda Kaçan’ın diğer başarıları şu şekilde; 2022 sezonunda Pist Şampiyonası tarihinde yarış kazanan ilk ve tek kadın sporcu, 2023 sezonunda Türkiye’yi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk ve tek kadın sporcu, 2023 TCR İtalya Imola yarışı ile yurt dışında pistlerde podyuma çıkan ilk ve tek kadın sporcu, 2023 sezonu 2023 Türkiye Pist Şampiyonası Maksi grup genel klasman ikincisi oldu.

“19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NDA ÜLKEMİZE KÜRSÜ HEDİYE ETMEK İSTİYORUM”

Yarış öncesinde değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, şu ifadeleri kullandı: “26 yaşında karting eğitimi alarak başladığım motor sporları kariyerimde bugün geldiğim nokta benim için çok gurur verici. TCR Avrupa Şampiyonası’nın ilk ayağında başarılı sonuçlara imza attık. İtalya’da da bunu tekrarlamak istiyoruz. Sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlamak için önemli bir virajdayız. Başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere desteğini esirgemeyen sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarılarda onların da payı büyük. İtalya’da da dereceye girerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda ülkemize kürsü hediye etmek istiyorum.” 

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