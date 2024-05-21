Sezon başladı, Google aramaları arttı

Araştırmalara göre düğün sektörü yıllık 680 milyar TL’lik bir ekonomi oluşturuyor. Nisan ayından bu yana Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık, düğün videosu gibi anahtar kelimelerin artış kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de yıllık ortalama 550 bin çiftin evlendiği düğün sektörü, gelişen trendlerle birlikte her geçen yıl büyüyen bir ekonomi haline geliyor.

Düğün harcamalarının birçok sektöre de büyük fırsatlar sunduğunu belirten sektör temsilcilerinden Yasin Kaplan, özellikle internet kullanımının yaygın olduğu günümüzde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere ulaşmak için dijital platformlar etkili bir araç olarak öne çıktığını kaydetti. Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık gibi anahtar kelimelerde Nisan ayından itibaren belirgin bir artış görüldüğünü ifade eden Kaplan, "Balayı aramalarında geçtiğimiz yıla göre Mayıs ayında yüzde 75, Nisan ayına göre ise yüzde 112 artış kaydedilmiştir” dedi.

Kaplan, düğün sektörü için yapılacak dijital pazarlama stratejilerini şu şekilde sıraladı:

Hedef Kitle ve Temalara Göre Segmentasyon Hizmetlerinizi ve hedef kitlenizi belirleyerek pazarlama stratejinizi temalara göre ayırın. Örneğin, balayı hizmeti sunan bir otel iseniz, bu hizmeti arayan kullanıcıları hedefleyin ve ilgili temalara göre reklamlar oluşturun. Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık, düğün videosu gibi anahtar kelimelerin özellikle Mayıs ayından itibaren artış gösterdiğini unutmayın. Bu yüzden segmentasyonu geniş tutarak sektörle alakalı diğer anahtar kelimeleri de kullanarak hedef kitlenize ulaşın.

Anahtar Kelime Optimizasyonu ve Reklam Metni Her arama anahtar kelimesine özel reklam metni oluşturun. Balayı ile ilgili aramalarda, otelin avantajlarını vurgulayan reklam metinleri hazırlayın. Kullanıcıları etkileyen faktörleri ön plana çıkararak reklam metni ve anahtar kelime arasındaki ilişkiyi güçlendirin.

Doğrudan Hedefe Ulaşın Düğünle ilgili web sitelerini ziyaret eden, balayı otellerini araştıran, gelinlik ve damatlık bakan, düğün mekânı arayan kullanıcıları hedefleyin. Bu sayede geri dönüş oranlarınızı artırabilirsiniz. Sosyal medyada nişanlılar gibi özel hedef kitle gruplarını hedefleyerek, ilgili ürün ve hizmetlerin reklamlarını gösterebilirsiniz.

Video İçerikler Video izlenmelerinin artmasıyla birlikte dijital pazarlama stratejilerinde de kullanılan video içerikleri, düğün sektörü için mutlaka değerlendirilmeli. Ürün ve hizmetlerin avantajlarını anlatan video içerikler oluşturarak kullanıcıların dikkatini çekebilirsiniz. Video içerikler, sesli veya görsel olarak kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde hazırlanarak, duygusal bir bağ kurabilir ve marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Müşteri referans videoları, düğün gününden anlar, canlı yayınlar, soru cevap videoları veya ürün- hizmet videoları ile hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.

Yeniden Pazarlama Düğün sürecinde detaylı araştırmalar yapan kullanıcıları yeniden hedefleyerek, web sitenize ikinci, üçüncü ve dördüncü kez çekebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların başka bir ürünü veya hizmeti satın almaya karar vermeden önce onları yeniden kazanabilirsiniz. Burada yapılan kampanyalar ve hatırlatıcı mesajlar büyük önem taşıyor.

6. Sosyal Medya Stratejilerini Kullanın

Sosyal medyada evlilik hazırlığında olan genç kitleyi hedefleyebilirsiniz. İnstagram, TikTok ve Youtuba’da düğün hazırlığı, dans videoları gibi içerikleri izleyen kullanıcıları hedefleyerek web sitenize çekebilirsiniz. Hastag kullanımları, yapılan iş birliği çalışmaları ve video reklamları bilinirliği artırmak için en sık başvurulan yöntemlerden. Sosyal medyada trendleri takip etmek ve hızlıca uyum sağlamak çok önemli. Yaratıcı ve güncel içeriklerle hedef kitlenize ulaşabilir, bilinirliğinizi artırabilirsiniz.