Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Seyir Tepesi içerisinde yer alan Selçuklu Koku Bahçesi rengarenk çiçekleriyle günün stresini atmaya gelen ziyaretçilerini karşılamaya hazır.KONYA (İGFA) - Yaptığı yatırımları yeşil dokuyla harmanlayarak nefes alacak alanlar tasarlayan Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırdığı Selçuklu Koku Bahçesi’ni yeni sezona hazır hale getirdi.

7500 metrekare alan üzerinde yer alan Koku Bahçesi, 128 çeşitte 50 bin çiçeğiyle Seyir Tepesi’nin eşsiz manzarasına eşlik ediyor.

“EŞSİZ SEYİR TEPESİ MANZARASI EŞLİĞİNDE KOKU BAHÇEMİZE BEKLİYORUZ”

Sezon hazırlıklarını tamamlayan Koku Bahçesi’ni ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı herkesi çiçeklerin ahengini görmek için Seyir Tepesi’ne davet etti. Başkan Pekyatırmacı: “Seyir Tepesi’nde bulunan Selçuklu Koku Bahçemiz yeni sezona hazır. Burada toplam 7500 metrekare alanda 128 türde 50 bin çiçeğimizle yaprağında, dalında, kökünde, çiçeğinde çok farklı kokularla, birbirinden güzel bitkilerimizle artık hemşerilerimizi bekliyoruz. İnşallah yeni dönemde, yeni sezonda koku bahçemiz çok daha güzel bir görsel şöleni buraya gelen misafirlerimize sunacak. Koku bahçemizi geçen sene faaliyete geçirmiştik. Geçen seneden bu yana hem koku bahçemizdeki bitkilerimiz çok daha güzel bir şekilde yetişti hem de değişik ilaveler yaptık bitkilerimize. Bu ilavelerle birlikte de bitki çeşitliğimizi ve sayımızı artırdık. Bütün hemşerilerimizi Seyir Tepemize güzel, panoramik Konya manzarasını izlemeye onunla birlikte de Koku Bahçemizde birbirinden güzel renklerle, birbirinden güzel kokularla birlikte hem Konya manzarasıyla hem de çiçek manzarasıyla dolaşmaya davet ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi Seyir Tepemize, Koku Bahçemize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

