En uzun menzilli radar envanterde
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Türkiye'nin en uzun menzilli radarı ALP 300-G Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Türkiye'nin en uzun menzilli radarı ALP 300-G Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı SSB, en üstün radar teknolojisinin ordumuzun hizmetine sunulduğunu açıkladı.
Türkiye’nin Milli Erken İhbar Ağının ilk üyesi olan ASELSAN ALP 300-G, sahip olduğu en yüksek teknolojilerle hava sahamızda kuş uçurtmayacak.
ALP 300-G ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarları ile gözlenen hedef tespit menzillerinin çok ötesinde hedef tespiti yaptığını kaydeden SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla Erken İhbar Radar Sistemi, tek bir radar gibi davranacak ve sistem bu sayede görünmeyeni görünür hale getirecek. Ülkemize hayırlı olsun" denildi.
https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/1792847688540561692
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