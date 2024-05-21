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Kocasinan’nın Türkiye’ye örnek projesi geleceğe ışık tutacak

Kocasinan Belediyesi’nin geçen yıl şehrin merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında 10’dan fazla çeşitte 42 bin sebze fidesinin ekimi yapıldı Kadınların hem organik ürünleri ürettiği hem de satışını yaptığı 25 bin dönümlük tarım arazisini Kayseri’ye kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, şehrin merkezinde tarımsal üretimle Türkiye’ye örnek ve model olduklarını söyledi

GÜNDEM 21.05.2024, 13:06
Kocasinan’nın Türkiye’ye örnek projesi geleceğe ışık tutacak

Kocasinan Belediyesi’nin geçen yıl şehrin merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında 10’dan fazla çeşitte 42 bin sebze fidesinin ekimi yapıldı. Kadınların hem organik ürünleri ürettiği hem de satışını yaptığı 25 bin dönümlük tarım arazisini Kayseri’ye kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, şehrin merkezinde tarımsal üretimle Türkiye’ye örnek ve model olduklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Şeker Mahallesi’ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan 25 bin dönümlük arazi üzerinde sebze fidelerini toprakla buluşturan ve 12 üyesi olan Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, hayallerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar’a dualar edip, teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamında 12 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kadın Kooperatifimizin üretim yaptığı bahçemizdeyiz. Burada kadın çiftçilerimiz, doğal ürünleri yetiştirme imkânı buluyorlar. Gündelik olarak üretebilecekleri; domates, çilek, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve yeşillik gibi çeşitler yer alıyor. Geçen yıl, kurmuş olduğumuz kooperatif, aktif bir şekilde tarlada üretime başladı ve devam ediyorlar. Annelerin eli burada da farklılığını hissettiriyor. Hem organik hem de Kayseri’mizin karahıdır gibi yerli tohumlarının yetiştirildiği bir mekân olan burası, bin 200 metrekarelik parseller olmak üzere toplam 25 bin dönümlük araziyi kapsıyor. Hanım kardeşlerimizi, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretiminde de içinde olabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden bir tanesiyiz. Kayseri’den bir büyükşehirden kadınların merkezde tarımsal üretim yapmış olduğu kooperatifle bir ilk olduk. Bu noktada kadın kooperatifimiz için yapmış olduğumuz bu proje örnek teşkil ediyor. Özellikle hem şehrimizde hem ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır. Ellerine emeğine sağlık. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şehir merkezinde vatandaşları tarımı buluşturan projenin Kocasinan modeli olarak, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını sözlerine ekledi.

Kooperatif Başkanı Büşra Minaz ise organik tarımın yaygınlaştırılması ve kadının istihdamı konusunda çok önemli bir proje olduğuna değinerek, “Geçen yıl başladığımız projede bayağı yol kat ettik. Bize burada her türlü imkânlar sağlandı. Bin 200 metrekare sebzelerimizi diktiğimiz alanın yanı sıra 21 metrekare kapalı alan ve dinlenme alanı gibi yerler yapıldı. Kooperatifimize üye olan 12 kadın bulunmaktadır. Bugün 3 bin 500 fidanı kişi başı olmak üzere toplam 42 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Burada çok büyük bir istihdam sağlandı. Kooperatife üye olanların çoğu hiç bu zamana kadar çalışmamış ve toprakla uğraşmamış kadınlardı. Burada kendi güçlerinin olduğunu hissettiler. Yerimiz çok güzel ve toprağımız çok verimli. Aslında kırsal kesimde olması gereken işi, biz şehrin göbeğinde yapıyoruz. Şuan tamamen doğal organik ürünler yetiştiriyoruz. Organik sertifikasını da aldığımız zaman tamamen organik ürünler olacak. Kadınların başaramayacağı hiçbir işi yoktur” diye konuştu.

Dilek Coşkun da “Şehrin göbeğinde bize bu imkânları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hem evimize yakın hem de merkezde olduğu için yetiştirdiğimiz ürünlerin satış imkânı daha fazla. Böyle imkân tanıyan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada hem istihdam sağlanıyor hem de ev kadınları olarak kendi paramızı kendimiz kazanmaya başladık. Mutlu ve gururluyuz” ifadelerine yer verdi.

Züleyha Aydemir ise “Burası bize iş alanı oldu. Her şey çok güzel. Tamamen organik tarım yapacağız. Ben ev hanımıydım. Bu zamana kadar hiçbir işte çalışmadım. Bana böyle imkan tanıdığı için başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Aynur Sönmez de “Burası bunulmaz nimettir. Toprakla ilk defa tanışıyorum ve müthiş zevkliymiş. Çok yorucu olmasına rağmen hayatımda ilk defa fidanları toprakla buluşturduk. İnsanın kendi parasını kazanması çok güzel bir duygu. Şehrin merkezinde olması ve ayrıca Şehir Hastanesi’ne yakın olması da çok büyük bir avantajdır” şeklinde konuştu.

Figen Udül ise organikçi olarak Kayseri’nin her yerinde olacaklarını belirterek, “Kayseri’de bir ilki başlattığımız için çok memnunuz. Hedefimiz, geçen yıl başlattığımız ve Türkiye’ye örnek olan projeyi daha da büyütmektir. İnsanlığımıza organik ürünler yetiştirip, sağlıklı ürünler sunuyoruz. Geçen sene ektiğimiz ürünleri toplayıp, organik ürünleri satmaktan gurur duyduk. Proje sayesinde elimiz para tutar oldu. Daha kendimizi hur hissediyoruz. Aile ekonomisine destek oluyoruz.  Bir çiçek bile dikemezken bugün benim tarlalarım oldu. Başkanımıza ne söylesek az. Başkanımız, bizim başımızın tacıdır. Çok minnettarız” diye konuştu.

Emine Ünal ise kendileri için her türlü imkanı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a minnettar olduğunu dile getirdi.

Rukiye Katırcı da böyle bir imkânı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Toprak demek, bereket demektir. Kadın emeğiyle de buluştuğun da hem büyük verim aldık hem de aile ekonomisine destek olduk. Şehrin göbeğinde tarımla buluşmak çok güzel bir şey” dedi.

Hayalini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden diğer kadın üreticileri ise “Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Toprakla uğraşmak güzel bir duygu. Üzerimizdeki olumsuz etkiyi kaldırıyor. Hem ekonomiye destek sağlıyoruz hem de topraklarımızdan faydalanmış oluyoruz. Kadınlarımız, bu proje ile topluma daha faydalı olmuş oluyor. Kendilerine güveni artıyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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