Karacabey’de 19 Mayıs coşkusu Bengü konseri ile göz kamaştırdı

Karacabey Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri önceki akşam Bengü konseri ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündüz yapılan tören ve kutlamaların ardından 19 Mayıs coşkusu gece Bengü konseri ile Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun bir kalabalıkla gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Karacabey’de 19 Mayıs kutlamaları gün boyu süren çeşitli etkinliklerin ardından akşam gerçekleşen Bengü konseri ile zirvede yaşandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ilçede Cumhuriyet Meydanında protokol üyelerince anıta çelenk sunumu ile başlamıştı. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla birlikte Mehmet Fehmi Gerçeker İlçe Stadyumuna bando takımı eşliğinde geçildi. İlçede büyük beğeni ve sevinçle karşılanan 19 Mayıs kutlamaları dün akşam Cumhuriyet Meydanında Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen halk konseri ile coşkuyla gerçekleşti.

Resmi programın sonrasında gün içerisinde yaklaşık 80 motosikletli ve 120 kişinin katıldığı 19 Mayıs korteji ilçe genelinde yoğun ilgi gördü. 19 Mayıs nedeniyle bir araya gelen motorcular taşıdıkları Türk Bayrakları ile şehir turu yaptı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, motorcuları Cumhuriyet Meydanında selamladıktan sonra yola çıkan motorcular Karacabey’in dört bir yanına bayram coşkusunu taşıdılar.

BENGÜ KONSERİ YOĞUN BİR İLGİYLE GERÇEKLEŞTİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Bengü ise yoğun bir ilgiyle konserini gerçekleşti. Birbirinden güzel şarkıları ile Cumhuriyet Meydanında binlerce Karacabeyli ile buluşan Bengü bayram coşkusunu zirvede yaşattı.

BÖYLE BİR COŞKUYLA BİR ARADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM Gece sahneye eşi Deniz Karabatı ile çıkan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı yaptığı konuşmada 19 Mayıs ruhunun önemine değinerek ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle yad ediyorum. Sizlerle böyle bir günde, böyle bir coşkuyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bayramımız kutlu olsun’ dedi.

Başkan Karabatı, sahnede ayrıca sanatçı Bengü’ye Atatürk portresi ile çiçek takdim etti. Karabatı’nın konuşmasından sonra şarkılarla Karacabeylilere unutulmaz bir konser veren sanatçı Bengü’de, 19 Mayıs’ı Karacabey’de böyle bir coşkuyla kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.