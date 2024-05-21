Edirne Jandarması kaçak silah ticaretini engelledi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe'de yapılan bir uygulamada 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 43 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta bulunan şahsın üzerinde ve aracın bagajında; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 43 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.