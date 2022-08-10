TEMA'dan 'daha yanmadan' farkındalığı

TEMA Vakfı, insan kaynaklı orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Orman Yangınları Farkındalık Projesi’ni başlattı.ANKARA (İGFA) - Ülkemizi derinden etkileyen 2021 yılı orman yangınlarının yüzde 87’si kasıt, ihmal, kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanan insan kaynaklı nedenlerle gerçekleşti. İnsan kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan orman alanlarının oranı ise yüzde 99.

Bu bilinçle çalışmalarını yürüten TEMA Vakfı, başlattığı yeni proje ile geçmişte yaşanan yangınlardan dersler çıkarılmasını ve kamuoyunda orman yangınlarını önlemeye yönelik bilinç oluşturulmasını hedefledi.

'Orman Yangınları Farkındalık Projesi" başlatan TEMA; 'Daha Yanmadan' çağrısıyla başlattığı projede, televizyon, radyo ve dijital platformlarda yaygın iletişim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında hazırlanan farkındalık filmleri ormanların bulunduğu coğrafyaya dair yazılan bir şarkı ile başlarken, yangınların meydana gelmesi ile güzel ormanlarımızın ve müziğin yerini alevlerin görüntüsü alıyor.

Filmlerin sonunda ise “Şarkılarda kalmasın, sonsuza dek yaşasın” mesajı veriliyor ve izleyenler projeyle hayata geçirilecek olan ‘DahaYanmadan.com’ web sayfasına yönlendiriliyor.

‘DahaYanmadan.com’ web sayfası üzerinden paylaşılacak bilgilendirme metinleri, görseller ve farkındalık filmleri ile orman yangınlarının önlenmesine dikkat çekiliyor.

TEMA Vakfı, ülkemizin benzer bir felaketi tekrar yaşamaması ve yaşam için hayati önem taşıyan orman varlıklarımızın korunması amacıyla, #DahaYanmadan söndürelim diyerek, başta vatandaşlar ve yetkililer olmak üzere tüm kamuoyunu yangın öncesinde alınması gereken önlemleri hatırlattığı ‘DahaYanmadan.com’ web sayfasına davet ediyor ve herkesi sorumluluk almaya çağırıyor.