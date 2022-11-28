Sözleşmeliye kadro düzenlemesi

Kabine Toplantısı sonrasında kamudaki personele yönelik sözleşmeliye kadro düzenlemesinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeli personelin hemen aday memurluğa geçiş yapabileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

"Vatanımıza yönelik saldırılara karşılık vermek için almayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri operasyonundan rahatsız olmasın" dedi.

DÜZCE'DE 11 BİN HANEYE HAFİF HASAR TAMİRİ DESTEĞİ

Düzce’de meydana gelen deprem sonrası bölgede acil yardım ödeneğinden 87 milyon TL kullanıldığını, 7 bin 500 haneye eşya desteği verildiğini duyuran Erdoğan, 11 bin hanenin hafif hasar tamiri için destek sağlanacağını, depremde ağır hasar alan 457 konutun yerine ise TOKİ tarafından yenilerinin inşa edileceğini söyledi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanısıra kadrolara ilişkin de önemli kararlar alındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı.

3 YIL BU STATÜDE ÇALIŞMA ŞARTI ARANACAK, 1 YIL ADAY OLACAK.

Söz konusu çalışmayla 657 sayılı devlet memurları kanununda mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirlediklerini belirten Erdğan, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yılda aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Hali hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 550 bin personelin 424 bininin isterse hemen kadroya geçebileceğini duyururken, daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır" dedi.

EYT'DE SONA DOĞRU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili çalışmaları da en kısa sürde tamamlayıp açıklayacaklarının müjdesini verdi.

Bu arada kamu kurum ve kuruluşlara yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla 352 kontenjan tahsis ettiklerini belirten Erdoğan, "Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler ve değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecekler" diye konuştu.

Zincir marketlerdeki fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" dedi.

https://youtu.be/Mhhviy0St6M