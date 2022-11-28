Son Dakika

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi

GÜNDEM 28.11.2022, 20:16
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi

Kabine Toplantısı sonrasında kamudaki personele yönelik sözleşmeliye kadro düzenlemesinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeli personelin hemen aday memurluğa geçiş yapabileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

"Vatanımıza yönelik saldırılara karşılık vermek için almayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri operasyonundan rahatsız olmasın" dedi.

DÜZCE'DE 11 BİN HANEYE HAFİF HASAR TAMİRİ DESTEĞİ

Düzce’de meydana gelen deprem sonrası bölgede acil yardım ödeneğinden 87 milyon TL kullanıldığını, 7 bin 500 haneye eşya desteği verildiğini duyuran Erdoğan, 11 bin hanenin hafif hasar tamiri için destek sağlanacağını, depremde ağır hasar alan 457 konutun yerine ise TOKİ tarafından yenilerinin inşa edileceğini söyledi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanısıra kadrolara ilişkin de önemli kararlar alındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı.

3 YIL BU STATÜDE ÇALIŞMA ŞARTI ARANACAK, 1 YIL ADAY OLACAK.

Söz konusu çalışmayla 657 sayılı devlet memurları kanununda mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirlediklerini belirten Erdğan, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yılda aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Hali hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 550 bin personelin 424 bininin isterse hemen kadroya geçebileceğini duyururken, daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır" dedi.

EYT'DE SONA DOĞRU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili çalışmaları da en kısa sürde tamamlayıp açıklayacaklarının müjdesini verdi.

Bu arada kamu kurum ve kuruluşlara yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla 352 kontenjan tahsis ettiklerini belirten Erdoğan, "Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler ve değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecekler" diye konuştu.

Zincir marketlerdeki fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" dedi.

https://youtu.be/Mhhviy0St6M

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bandırmaspor 14 21
9. Bodrumspor 14 22
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4