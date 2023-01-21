Saadet Partisi Bursa'dan eski vekil Demiröz'e ziyaret

Saadet Partisi Bursa il başkan yardımcıları Ali Osman Karahan ve Taner Keleş Bursa eski Milletvekili İlhan Demiröz’ü ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa siyasi işlerden sorumlu il başkan yardımcısı Ali Osman Karahan, Bursa’da milletvekilliği yapan eski vekilleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede 24'üncü Dönem’de milletvekilliği yapan Bursa milletvekili İlhan Demiröz’ü ziyaret etti.

Demiröz, Saadet Partisi il başkan yardımcısı Ali Osman Karahan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek onur verdiklerini ifade etti. Karahan, ziyaretlerinin Bursamıza hizmet eden belediye başkanları ve vekillerini de kapsayacağını ifade ederek, programın bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karahan, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacının olduğunu söyleyerek, ülkemizin yeniden onur ve izzete ihtiyacı olduğunu, içerde kutuplaştırıcı dil yerine birleştirici dil kullanmamız gerektiğini ifade ederek, "Saadet Partisi birleştirici dili kullanıyor" dedi.

Sohbetin ardından Saadet Partililer İlhan Demiröz’e Erbakan Hoca'nın “Davam” kitabını hediye ettiler.