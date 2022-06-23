Nevşehir'de altyapı çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi’nde PMT serimine başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi’nin yetersiz kalan içme suyu altyapısını güçlendirmek için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yoğun bir yerleşimin bulunduğu cadde üzerinde içme suyu hattı borularını yeni nesil polietilen borularla değiştiren belediye ekipleri mahallede sağanak yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla da yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 km uzunluğunda yağmur suyu hattının yapımını tamamlayan belediye ekipleri sıcak asfalt serimi için de hazırlıklara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sıcak asfalt öncesi PMT serimi yapılan Ertuğrul Gazi Caddesi, Kurban Bayramı öncesinde sıcak asfalt konforu ile buluşacak.