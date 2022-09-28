Nevşehir Belediyesi'nden anne çocuk atölyesi

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde çocukların anneleriyle birlikte katıldığı atölye çalışmalarında çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlanıyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen etkinliklerde minikler anneleriyle birlikte sınıf ortamında farklı etkinlikler yaparak birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde çocukların anneleriyle birlikte katıldığı atölye çalışmalarında çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlanıyor.

Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen etkinliklerde minikler anneleriyle birlikte sınıf ortamında farklı etkinlikler yaparak birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.