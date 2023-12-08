Milli Eğitim'de Yunanistan'la iş birliği anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yunanistan Eğitim Bakanı Kiryakos Pierrakakis, eğitim iş birliği anlaşması imzaladı.ANKARA (İGFA) - Türk ve Yunan heyetler; eğitim, enerji, ulaşım, turizm, ticaret alanlarında anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirgelere imza attı.

5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yunanistan Eğitim Bakanı Kiryakos Pierrakakis eğitim iş birliği anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşma ile bakanlıklar arasında profesyonel eğitim için iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu anlaşmayla teknik eğitim alanındaki diplomaların karşılıklı tanınması, bilgi ve tecrübe alışverişi, öğretmen ve öğrenciler için ortak eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğrenci değişimi hedefleniyor.

Bakan Tekin, anlaşmaya dair yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5'inci Toplantısı'nı gerçekleştirmek için Atina'dayız. Bu kapsamda Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Pierrakakis ile iki ülke arasında eğitimin her kademesinde fikir alışverişinde bulunarak mesleki eğitim ve öğretim alanında iş birliği anlaşması imzaladık. Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliğimizi artırmak için eğitimin önemli bir rol oynadığına inanmaktayız. Eğitim; kültürel yakınlaşmayı, karşılıklı anlayışı ve saygıyı teşvik ederek iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.