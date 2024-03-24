Milletvekili Kılıç'tan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Mardin'e yapmış olduğu ziyarete ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Mardin'de bir çok alanda faaliyete geçirilen projeler ve yapımı devam eden diğer çalışmalar için ve herşeyden önemlisi ilimize verdiği değerden dolayı tüm hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.

Midyat'ta Turizim alanında çok iyi hizmetler yapıldığına dikkat çeken AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç "Özellikle Midyat ilçesinde yapımı tamamlanan giyimciler ve kuyumcular çarşısı, dünyanın ilk telkâri müzesi, büyük beğeni toplayan millet kütüphanesi, Binbaşı H. Abdurrahman Efendi Konağı gibi gözde olan yatırımlar Midyatlı hemşerilerimizin istifadesine sunuldu. Turizm temsilcileriyle de bir araya gelen Sayın Bakanımız bu alanda da eksik bulunan bir çok konuyu ele alarak hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını başlatacağının sözünü verdi.

MARDİN'E İL HALK KÜTÜPHANESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ



Kılıç, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte bebeklere ve çocuklara okuma kültürü ve alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek bebek ve çocuk kütüphanesi ile Hıncal Uluç Kütüphanesi'ni ziyaret ettik. Bu arada 8500 m2 lik bir alanda 6 katlı ve bölgemizin en modern ve en büyük il halk kütüphanesinin Mayıs ayında temelinin atılacağının sözünü aldık. Sayın Bakanımız Mardin'e yakışır bir kültür merkezi inşa etmek için çalışmalara başlanacağının müjdesini de ayrıca verdi. Açık hava müzesi konumunda olan Mardin'imize gösterdiği ilgi, alakadan ve bölgemize katma değer sağlayacak taleplerimize her zaman olumlu cevap veren, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Mardin Halkı adına bir kez teşekkür ediyorum."şeklinde açıklamada bulundu.